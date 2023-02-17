Kahtalı Mıçe: Yaşadığıma sevinemiyorum

Mustafa Aslan, "Adıyaman'a eskiden 'Oy aman aman burası Adıyaman' diyorduk, şimdi diyoruz ki; oy aman aman burası Acıyaman. Öyle oldu maalesef... Çok üzgünüm. 20 senem Adıyaman merkezde geçti. Saatlerce kendime gelemedim. Psikolojim bozuldu. Çok üzüldüm. Her taraf darmadağın olmuş. Nereye baksam çökmüş Allah yardım etsin. Benim de Adıyaman'da oturan yakınlarımdan, akrabalarımdan 25 kişiden fazlası rahmetli oldu. Çoğunu Adıyaman'a defnettiler bir kısmını da Kahta'ya defnettik" ifadelerini kullandı.

"BURASI BİZİM MEMLEKETİMİZ"

Mustafa Aslan, daha sonra "Hep berber el birliği ile Adıyaman'ı tekrar kalkındırmamız lazım. Gidenlerin geri gelmemezlik yapmaması lazım. Lütfen, rica ediyorum. Burası bizim memleketimiz. Ben gitmedim, ben buradayım. Ben "Gideyim, paçayı kurtarayım' diyemiyorum. Ben öyle bir şey yapamadım, yapamam da. Buradaki insanlara yardımcı oluyoruz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.