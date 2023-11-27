Haberler Sağlık Kahve belleği iyileştiriyor! Hem Alzheimer hem de Parkinson’a iyi geliyor

Kahve belleği iyileştiriyor! Hem Alzheimer hem de Parkinson'a iyi geliyor Kişinin yaşam tarzı ve alışkanlıklarının kafeinin vücuttaki metabolizmasını değiştirebildiğini dile getiren uzmanlar, sigara içen kişilerde sigara içme oranıyla ilgili olarak kafeinin etkisinin azaldığına işaret ediyor. Makul dozlarda kafein ya da kahvenin hem yaşa bağlı bilişsel azalmaya iyi geldiğini, hem de Alzheimer ve Parkinson'a iyi geldiği yönünde güçlü kanıtlar olduğunu vurgulayan Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, "Belleği iyileştiriyor. Yani genel sağlık açısından bakıldığında oldukça olumlu etkileri var" dedi Habertürk Giriş: 27.11.2023 - 17:40 Güncelleme: 27.11.2023 - 17:40 facebook

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Kahve ve beyin sağlığı ilişkisini değerlendiren Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Sultan Tarlacı, her türlü besin ya da içeceğin birçok yolla hem kimyasal hem de epigenetik faktörlerle sinir sistemine ya da bedene doğrudan ya da dolaylı etki edebildiğini ifade ederek, "İçecek olarak kahve güne ayakta başlamamızı sağlıyor. İnsanların yüzde 80’i kahvenin veya kafeinin herhangi bir türünü tüketiyor, dünyada kahve sudan sonra en çok içilen içecek. Aslında kahve diye bahsettiğimiz kafein çok hızlı emiliyor. Bazı kaynaklarda, 120 dakikada neredeyse tamamen bağırsakta emildiği söyleniyor" dedi.

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Kan-beyin bariyerine değinen Tarlacı, bu bariyerin birçok kimyasalın geçişine izin vermediğini fakat kafeinin kan beyin bariyerinden tıpkı alkol ve etanol gibi serbestçe geçtiğini anlatarak, şunları söyledi: "Kandaki kafein oranı ne ise beyindeki kafein oranı da aynı oluyor. Bu sebepten dolayı herhangi bir sınırlamaya maruz kalmadığı için gebe kadınlarda da annenin kanındaki kafein oranıyla plesantadaki oran aynı olarak gözüküyor, oradan da bütünüyle geçiyor.”