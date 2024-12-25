Ayrı bir kapta yumurta ve şekeri hafif ve kabarık bir kıvam alana kadar çırpın. Ardından vanilya özütünü ekleyin.

Kuru malzemeleri yumurtalı karışıma azar azar ekleyerek homojen bir hamur elde edin. Doğranmış bademleri (veya tercih ettiğiniz diğer eklemeleri) ekleyip iyice karıştırın.