Kahvede kağıt oynayan Hamza Bilgen ile masada oyunu izleyen kişilerden Nurtaç Bilgiç arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine, Hamza Bilgen belindeki tabancayı çekip, ateş etti. Mermiler, Bilgiç'e ve tartışmayı önlemeye çalışan Münir Taş'a isabet etti. İki yaralı kanlar içinde yere yığılırken, Bilgen olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kahveye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan ve ağır yaralı oldukları belirlenen 2 kişi, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurtaç Bilgiç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Münir Taş ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, şüpheli Hamza Bilgen'i yakalamak için çalışma başlattı.