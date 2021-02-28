Kahveler ne zaman açılacak? Korona virüsü kısıtlamalarıyla ilgili yerinde normalleşme kararları bekleniyor. Peki, kahvehaneler ne zaman açılacak? Merak edilen sorularla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte kıaarthanelerle ilgili son durum...

KAHVELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yerinde normalleşme kararları gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yarın toplanacak olan Kabine Toplantısı sonrasında merak edilen sorular cevabını bulacak. Bununla birlikte kahvelerin, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona vaka sayısı haritasına göre sarı ve mavi katgorideki illerde açılması bekleniyor.

KONA VAKA SAYISI HARİTASI:

Öte yandan kahveler açılsabile oyun oynaılmasına izin verilip verilmemesi ise ayrı bir değerlendirme konusu. Yani kahveler açılsabile oyun oynanılmasına izin verilmesi ileriki bir üsreçte değerlendirelecek.