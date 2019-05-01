Edirne'de Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kutlamalarına 5 Mayıs Pazar günü geleneksel at yarışlarıyla başlanacak. Roman gençleri, yaklaşık 2 kilometrelik parkurda yük atlarıyla hünerlerini sergileyecek.

AA'nın haberine göre şenlik, saat 17.30'da Sarayiçi adasında, protokol üyelerinin Kakava ateşini yakmasıyla devam edecek.

SARAYİÇİ'NE HIDIRELLEZ SAHUR SOFRASI KURULACAK

Bu yıl kutlamaların ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle Sarayiçi'nde Hıdrellez sofrası kurulacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Kakava'nın ramazan ayına denk geldiğini anımsattı.

Baharın ve ramazanın bereketinin Edirne'den tüm dünyayı sarmasını dileyen Gürkan, "Kakava ateşinin tüm dünyaya sevgi, barış ve kardeşlik getirmesini temenni ederek herkesi 5 Mayıs Pazar günü Kakava ateşini yakmaya ve ramazanın başlangıcı nedeniyle aynı alanda 6 Mayıs sabahı gerçekleştireceğimiz Hıdırellez sahuruna davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

NEHİR RİTÜELİ

Sahurun ardından sabahın ilk ışıklarıyla nehir ritüeli gerçekleşecek.

Efsaneye göre nehirden çıkacağı beklenen Baba Fingo söylencesiyle günden güne büyüyen Kakava şenlikleri, sabaha karşı Tunca Nehri kenarında devam edecek.

Şafak sökmeden Tunca Nehri kenarına gelen Romanlar ise ritüel gereği nehirde yüzlerini yıkayacak, bazı Romanlar nehre girecek, dilekler nehre bırakılacak.

Hıdırellez Şenlikleri kapsamında 6 Mayıs Pazartesi günü de Saraçlar Caddesi'nde halk oyunları gösterileri, yumurta tokuşturma, niyet çekme gibi etkinlikler olacak.

OTELLERE KAKAVA DOPİNGİ

Son zamanlarda katılımın artması ve popülerliğinin yükselmesiyle Kakava'ya yerli yabancı pek çok turist ilgi gösteriyor.

Şirketlerin günübirlik ve konaklamalı Kakava turları düzenlemesi nedeniyle kentte yoğun bir turizm hareketliliği yaşanıyor. Bazı otellerde Kakava şenliklerinin yapılacağı tarih için yer kalmazken tur fiyatları 100 liradan başlıyor.