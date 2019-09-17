Kalamar tava nasıl yapılır?

Kalamar çok sevilerek yenilen aperatif bir deniz ürünü çeşididir. Özellikle çıtır çıtır olması ve içinin lastik gibi olmaması gereklidir. Bu tarifle bunu sağlamanız mümkün. Denemelisiniz.

Kalamar Malzemeleri:

1 kilo temizlenmiş taze kalamar

Un

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı pudra şekeri veya toz şeker

3 su bardağı sıvı yağ

Tuz

Kalamar Hazırlanması:

Kalamarlar iyice yıkanıp süzülerek derin bir kap içerisinde kalamarlar içerisine şeker, tuz ve karbonat eklenerek 30 dakikaya yakın yoğurulur.

Avuç içinde sıkılır. (Bu işlem kalamarların yumuşaması için gereklidir)

Köpük köpük kalamarlar suyunu bırakır ve bu şekilde 2-3 saat dinlendirilir.

Sonrasında yine biraz daha el içinde sıkılır ve yoğurulur.

Süzgece konularak süzülmesi sağlanır. Tekrar yıkanmamalıdır.

Bir tabağa un konulur ve kalamarlar una batırılır ve fazla un silkelenerek kızgın bol yağda kızartılması için tavaya atılır.

Kevgirle karıştırılıp iki dakika sonra tavadan alınır.

Peçete serilmiş bir tabağa çıkarılır.

Sonra servis için başka bir tabağa alınır ve yanında sos ya da yeşillikle servis edilir.

Afiyet olsun.