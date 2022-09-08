Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

Kalp sağlığına dikkat edilmesi bağışıklık sisteminin korunması açısından oldukça önemlidir. Kalp ve damar sağlığı üzerine dikkat edilmesi gerekenleri ve tüketilmesi tavsiye edilen gıdaları dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yiğit Çanga’dan önemli bilgiler. Doç. Dr. Çanga, “Kalp-damar hastalığı riskini düşürmek için önerdiğimiz beslenme biçiminin adı Akdeniz tipi beslenmedir ” dedi.

ABONE OL
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    Kronik hastalıklar içerisinde yer alan kalp ve damar hastalıkları dünyanın pek çok yerinde ölüm nedenleri arasında sıklıkla bulunuyor. Çocukluk yaşlarda bile görülebilen kalp ve damar rahatsızlıklarının önüne geçilebilmesi için hareketsizlikten, yanlış beslenme, sigara ve alkolden uzak durulması gerekiyor. Kalp sağlığının tedavisinde sağlıklı beslenmenin yeri ayrıyken, kalbe ilaç gibi gelen besinlerin tüketilmesinde fayda var. Sizler için kalp dostu besinleri derledik, işte o besinler…
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    Habertürk editörü Demet Demirkır’la yaptığı röportajda Doç. Dr. Yiğit Çanga, düzenli beslenme ve fiziksel aktivitenin hayati önem taşıdığına dikkat çekti, “Risk faktörlerini ortadan kaldırmak, vücudun pompası görevini gören kalbimiz için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı beslenme ise bu sürecin ilk ve en önemli adımıdır” dedi. “Kalp-damar hastalıklarının önlenmesi ve kaliteli bir yaşamın sürdürülebilmesi için ömür boyunca sağlıklı beslenme prensiplerinin uygulanması ve düzenli fiziksel aktivitenin yaşam tarzı olarak benimsenmesi çok önemlidir.

    Bu yaşam şeklinin benimsenmesi sayesinde; ideal kilo korunabilmekte, vücut kitle indeksi ve bel çevresinin normal sınırlarda kalması sağlanabilmekte, kolesterol, şeker, tansiyon yüksekliği gibi risk faktörlerinin ortaya çıkması büyük ölçüde engellenebilmektedir. Ayrıca bu hastalıklara sahip olan kişilerde ilaca olan bağımlılık azalabilmekte, kalp ile ilgili sağlık sorunu yaşama riski ciddi oranda düşebilmektedir” dedi.
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    KALP VE DAMAR HASTALIĞINA YAKALANMAMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT EDİN!

    Doç. Dr. Çanga, “Kalp-damar hastalığı riskini düşürmek için önerdiğimiz beslenme biçiminin adı Akdeniz tipi beslenmedir” dedi. Bu beslenme biçiminin temel prensiplerine de değinen Doç. Dr. Çanga, doymuş (hayvansal) yağların yerini doymamış yağların (bitkisel) alması gerektiğini söyledi. Özellikle kan kolesterol düzeyinin sağlıklı bir şekilde vücutta yer alması için, bitkisel yağların tüketilmesi gerektiğini vurguladı. 

    Doç. Dr. Çanga ayrıca, doymuş yağlardan gelen kalori miktarının nasıl olması gerektiğini de söyledi. “Tereyağı, kırmızı et, mandıra ürünleri gibi doymuş yağlardan alınan günlük enerji, toplam kalori alımımızın yüzde 10’undan daha düşük olmalıdır. Günlük 2 bin kalori aldığımızı varsayarsak; bunun 200 kalorisinden daha azı doymuş yağlardan gelebilir. 1 gram yağ, 9 kaloridir. Demek ki bir günde en fazla 22 gram doymuş yağ almamızda herhangi bir sakınca yoktur.

    Sonuç olarak yağ ihtiyacımızı büyük oranda doymamış yağ kaynağı olan zeytinyağından ve bitkisel besinlerden karşılamalıyız. Günde yarım yemek kaşığı yani 7 gram zeytinyağı tüketmek, kalp hastalıklarından ölümü yüzde 19 oranında azaltmaktadır” dedi.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    TUZ TÜKETİMİ ÖNEMLİ!

    Günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olması gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Çanga, fazla tuz tüketiminin hipertansiyonu ve kalp – damar sağlığını etkilediğini de belirtti. 

    LİF İÇEREN BESİNLER NASIL TÜKETİLMELİ? 

    Beslenme programlarında mutlaka olması gereken besinler arasında yer alan lifli gıdalar içerisinde sebzeler, meyveler, tam tahıllar, çiğ kuruyemişler ve baklagiller yer alır.  Doç. Dr. Çanga, günde düzenli olarak 30 – 45 gram lif alınmasını öneriyor. 

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    HAYVANSAL PROTEİN YERİNE BİTKİSEL PROTEİN TERCİH EDİN

    Kırmızı et gibi hayvansal proteinler yerine baklagillerden gelen bitkisel proteinlerin tercih edilmesinin daha iyi olacağını belirten Doç. Dr. Çanga, “Kırmızı et tüketimi haftada en fazla 350-500 gram ile sınırlandırılmalıdır” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Önemli bir omega-3 kaynağı ve çoklu doymamış yağ asidi kaynağı olan balığın haftada en az iki gün tüketilmesini öneriyoruz” dedi.

     

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    PEKİ KALP DOSTU GIDALAR NELER?

    SARIMSAK VE SİYAH SARIMSAK

    Sarımsağın içerisinde bulunan allisin enzimi sayesinde kolesterol ve tansiyon düşürücü etkileri bulunuyor. Bunun yanı sıra anti-oksidan, anti-alerjik ve iltihap kurutucu özellikleri de var. Siyah sarımsağın bu kadar tercih edilmesinin sebebi ise allisin enziminin 3 ila 6 kata daha fazla bulunmasıdır.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    DOMATES

    Domatese rengini veren likopen enzimi kalp sağlığı için birebirdir. Yapılan çalışmalara göre, domatesi pişirerek tüketmenin daha sağlıklı ve faydalı olduğunu söylüyor.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    ISPANAK

    Ispanak potasyum ve posa açısından özellikle zengin bir besin olduğu için kan basıncını düzenleyici etkisi vardır. Kolesterolü düşürür ve kalp kasının düzenli çalışmasını sağlar.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    ÇİĞ KURUYEMİŞ

    Özellikle fındık, ceviz, badem, kötü kolesterolü düşürücü etkiye sahiptir. İyi kolesterolü artırarak kanda pıhtılaşmayı azaltıyor ve trigliserid seviyesinin düşmesinde yardımcı oluyor. Her gün 2-3 ceviz, 8-10 çiğ badem ve fındık tüketmek kalp sağlığı için oldukça önemli.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    ZEYTİNYAĞI

    Kötü kolesterolü düşüren zeytinyağı kalp damar hastalıklarına karşı koruyor ve kötü kolesterolü düşürüyor. 

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    CEVİZ

    İnsanlık tarihinin en eski yağlı tohumlarından olan cevizin kolesterol ve tansiyon üzerindeki olumlu etkileri kanıtlanmış durumda. Endotel dediğimiz damar hücrelerini iyileştirir, iltihabı azaltır. Günlük 30-60 gram ceviz tüketimi kalp-damar sağlığının yanı sıra beyin fonksiyonlarına da olumlu etki ediyor.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    YEŞİL ÇAY

    Çayın içerisinde bulunan polifenolik bileşikler, kalp krizinin önlenmesini ve pıhtı oluşumunu engelliyor. Günde 1 -2 fincan yeşil çay tüketimi kalp sağlığı için oldukça faydalı.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    KIRMZI ORMAN MEYVELERİ

    Böğürtlen, ahududu, turna yemişi, yaban mersini, çilek gibi orman meyveleri, düşük kalorileri, yüksek lif içerikleri, selenyum ve polifenol gibi güçlü antioksidan maddeleri içermeleri nedeniyle birçok kronik hastalık riskini ortadan kaldırıyor.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    AVOKADO

    Faydalı doymamış yağ asitleri, lif, vitamin, mineral içeriğiyle haftada 1 adet düzenli olarak tüketilmesi, kalp damar hastalığı riskini yüzde 21 oranında azaltıyor.

     
  • Kalbe ne iyi gelir? Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

    KAKAO

    Kakao flavonoidleri, antioksidan etkilerinin yanı sıra kan basıncı düşürücü etkisi ve kalp hastalıklarından korunma sağlaması nedeniyle mutlaka faydalanılması gereken gıdalardandır. En az yüzde 80 oranında kakao içeren bitter çikolataların tüketilmesi, kalp sağlığı üzerinde koruyucu etkiye sahiptir.

     

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.