Kalben, Avrupa turnesine çıkıyor

Hayranlarıyla kurduğu iletişimi ile de efsane olan sanatçı Kalben; "Ritim ve sanat yoluyla insanların ne kadar yakınlaşabileceklerini bir kez daha gördüm ve deneyimledim. Onca insanın çekinmeden iletişim kurabilmeleri, en derin duygularını bile birbirlerine açabilmelerine tanık olmak eşsizdi" dedi.