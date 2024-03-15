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        Haberler Müzik Kalben, Avrupa turnesine çıkıyor

        Kalben, Avrupa turnesine çıkıyor

        Kalben, yeni şarkısını yayımladıktan sonra Avrupa turnesine çıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 11:24 Güncelleme: 15.03.2024 - 11:24
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        Avrupa turnesine başlamadan önce imza günü düzenleyen Kalben, gördüğü yoğun ilgiden dolayı çok mutluydu. Dört saati geçen imza gününde katılımcılar şarkıcıya ait albüm, roman, çocuk kitabı, plak gibi eserlerin yanı sıra kendi çizim, şiir ve fotoğraflarını da imzalattı. Kalben, herkesle fotoğraf çektirdi. Çocuktan, yaşlıya kadar geniş bir hayran kitlesinin gözlerden kaçmadığı imza gününde, sosyo-kültürel farklılıkların da olduğu görüldü.

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        Hayranlarıyla kurduğu iletişimi ile de efsane olan sanatçı Kalben; "Ritim ve sanat yoluyla insanların ne kadar yakınlaşabileceklerini bir kez daha gördüm ve deneyimledim. Onca insanın çekinmeden iletişim kurabilmeleri, en derin duygularını bile birbirlerine açabilmelerine tanık olmak eşsizdi" dedi.

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        Avrupa turnesine Paris konseriyle başlayacak olan Kalben; 23 Mart'ta Amsterdam Podium Mozaiek, 24 Mart'ta Gent De Centrale, 26 Mart'ta Köln Club Volta, 27 Mart'ta Frankfurt Internationales Theater ve 30 Mart'ta da Berlin Maschinenhaus Kulturbraueri’de konser serisine devam edecek. Sanatçı Kalben, yurda döner dönmez de 'Dağlarına' adlı teklisi için stüdyoya kapanacak.

        #Kalben
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