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Kalbinden bıçaklayıp öldüren zanlı: "Kader mi ecel mi diyelim!"

DHA

Erzurum'da cadde ortasında çıkan tartışmada Zafer Çınar (24) tarafından kalbinden bıçaklayarak öldürülen İbrahim Hakkı Turgut'un (23) yaşatılması için 34 ünite kan verildiği ortaya çıktı. Soğuk kanlılıkla ifade veren Zafer Çınar ilk sorgusunda, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi" dedi

Kalbinden bıçakladı

Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde, 21 Mayıs'ta meydana gelen olayda, daha önce bıçaklama olayı nedeniyle mahkemelik olan İbrahim Hakkı Turgut (23) ile Zafer Çınar (24) yolda karşılaşınca kavga çıktı. Kavga sırasında iki genç, birbirlerine bıçak çekti.

İbrahim Hakkı Turgut'u bıçaklayarak öldüren Zafer Çınar.

SOKAKTA KALBİNDEN BIÇAKLADI

Zafer Çınar, İbrahim Hakkı Turgut'u kalbinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan İbrahim Hakkı Turgut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kavga sırasında kendisi de elinden hafif yaralanan Zafer Çınar gözaltına alındı.

KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

DHA'da yer alan habere göre Turgut, Aziziye ilçesine bağlı Süngeriş köyünde toprağa verilirken, Zafer Çınar, 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine kondu.

34 ünite kan verilmesine rağmen kurtarılamayan İbrahim Hakkı Turgut.

34 ÜNİTE KAN VERİLDİ AMA...

İbrahim Hakkı Turgut'un bıçak darbesi nedeniyle kalp damarının parçalandığı, doktorların onu yaşatmak için bacağından aldığı damarla onarmaya çalıştıkları ortaya çıktı. 34 ünite kan verilen Turgut'u yaşatmak için doktorların yoğun mücadele verdiği, ancak tüm çabaların yetersiz kaldığı belirtildi.

"BENİM DE HAYATIM BİTTİ"

Zafer Çınar'ın daha önce İbrahim Hakkı Turgut tarafından bıçaklandığı, ancak konunun yargıya taşınmadığı belirtildi. Zafer Çınar'ın bir yıl önce İbrahim Hakkı Turgut'un ağabeyini yaraladığı, olay günü de 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılamanın devam ettiği belirlendi. İfadesinde, duruşma sonrası cadde ortasında karşılaştıklarını söyleyen Zafer Çınar, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi" dedi.

 

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