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Kaldırımda can pazarı! 0:00 / 0:00

İHA

Denizli'de çarpıştıktan sonra sürüklenen araçlar kaldırımdaki bebek arabası ve yayalara çarptı. Can pazarı yaşanan feci kazada 10 aylık bebek hayatını kaybetti.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Cinkaya Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta Hüseyin K. (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. (47) hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı.

KALDIRIMA SAVRULAN ARAÇLAR YAYALARA ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan Ömer F. B. (46), hamile olan Kumral Ö. (34) ile bebek arabasında bulunan 10 aylık Amine Azra B.'ye çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu ağır olan bebeği ve hamile olan kadını ile yayayı hastaneye kaldırdı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ 1.57 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Otomobilde bulunan Z.Ö. (13) ve Y. G. (7) tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, araçlardaki H.Ö. (36), G.G. (33) ve O.G. (33) ise ayakta tedavi edildi. Can pazarının yaşandığı olayın ardından gözaltına alınan sürücülerden minibüsün kullanıcısı Ender B.'nin 1.57 promil alkollü olduğu tespit edildi.

AZRA BEBEKTEN ACI HABER GELDİ

Tedavi altına alınan yaralılardan Amine Azra bebekten kısa süre sonra acı haber geldi. Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan çocukların ise taburcu edildiği belirtildi.

Hamile Kumral Ö. ve Ömer F.B.'nin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.