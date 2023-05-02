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Haberler Gündem Güncel Kabusu yaşadı... İstanbul'da yaşlı bir kadın iki araç arasında sıkıştı - Son dakika haberler
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Kağıthane'de kaldırımdaki kadına çarpıp iki araç arasında sıkıştırdı

İstanbul'da dün meydana gelen bir kaza dehşete düşürdü. Olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil, park halindeki bir minibüse çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen yaşlı bir kadın iki araç arasında kalarak ağır yaralandı

Kabusu yaşadı... İstanbul'da yaşlı bir kadın iki araç arasında sıkıştı - Son dakika haberler
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DHA

Kağıthane'de yokuş aşağıya inen sürücü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki yayaya daha sonra da park halindeki minibüse çarptı. Kazada iki araç arasında kalan kadın ağır yaralandı.

DHA'da yer alan habere göre kaza, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle ara sokaktan yokuş aşağıya inen Okan D., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek önce kaldırımdaki kadına daha sonra da park halindeki minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki araç arasında kalan 67 yaşındaki Müşerref Çaylak yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"KADIN İKİ ARACIN ARASINDA BOŞLUKTA KALDI"

Çaylak, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçların arasından çıkarıldı. Yaralı kadın, ambulansla Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kazayı gören esnaf Nadir Şahin "Araba virajı alamadı. Park halindeki arabaya vurdu. Hızı vardı aracın. O sırada kaldırımda bir kadın yürüyordu. Kadın iki aracın arasında boşlukta kaldı. Daha sonra sağlık ekipleri geldi. Yaralı kadının durumu ağırdı. İnşallah bir şey olmaz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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