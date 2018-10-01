Kalem tutkunları, koleksiyonerler, sanatçılarla dünyaca ünlü markaları bir araya getiren Penfest, 2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

AA'nın haberine göre Çırağan Sarayı'nda düzenlenecek festivalde kalem tutkunları, kalem koleksiyonerleri, sanatçıları ve dünyaca ünlü markalar, 2-3 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelecek.

Özel tasarım ürünü kalemlerin yer alacağı Penfest'te, ünlü kalem işleme sanatçılarının gösterileri ile koleksiyonların nadide eserleri sergilenecek.

Festival alanında kurulacak "Mürekkep Bar"daki kalemler, farklı mürekkep çeşitleriyle denenebilecek.

Önemli kalem markalarını buluşturacak festivali, kalem tutkunları, koleksiyonerleri ve sanatçılarının yanı sıra şirketlerin satın alma yöneticileri ile sosyal medyanın stil fenomenlerinin de ziyaret etmesi bekleniyor.

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