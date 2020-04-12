Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "yeni bir sokağa çıkma yasağı olur mu?" sorusuna "Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günden beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te canlı yayında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı. İbrahim Kalın’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Cumhurbaşkanımız tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyuyor. Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davranıyor.

SALGIN NE ZAMAN BİTER?

Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı. Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor. Sağlık alt yapımız virüse karşı çok güçlü. Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum.

Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir alt yapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti. 3 alan çok önemli hale geldi. Birincisi biyo-güvenlik. İkincisi siber-güvenlik. Üçüncü nokta da gıda güvenliği...

IMF İLE ANLAŞMA İDDİALARI

Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız.

ERMENİSTAN VE İSRAİL'E YARDIM

Ermenistan'dan bir ilaç talebi olmuştu. Cumhurbaşkanımız bunu onayladı. İsrail'den de bir tıbbi malzeme talebi oldu. Bu da zannediyorum bugünlerde tamamlanacak ama biz eş zamanlı olarak Filistin'e de malzeme göndereceğiz. Pek çok ülkeye gönderdik. Son derece insani bir durum. Burada siyasi hesap yapılmaz. Biz bunları temin ettik, etmeye de devam edeceğiz.

YENİ BİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günden beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu.

Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.

Tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı maalesef bizim tarihimizde kötü çağrışımları olan bir yöntem. Bunun bunlarla ilgisi yok tabi. Tamamen halk sağlığını korumaya yönelik bir tedbir."