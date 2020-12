Kalk Gidelim 132. bölüme bebek heyecanı damgasını vurdu! Şakir'in bebeğini kucağına aldığı Kalk Gidelim son bölümde neler oldu? Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kalk Gidelim 133. yei bölüm fragmanı izle...

KALK GİDELİM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

— Kalk Gidelim🕺🏻 (@kalkgidelimtv) December 10, 2020

KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doktordan aldığı haber sonucunda ortalığı birbirine katan Şakir, aile fertleri tarafından sakinleştirilir. Hayır da şer de Allah’tandır. Meseleyi kabullenen Şakir, bebeğini kucağına aldığı anda bütün her şeyi unutur ancak bu çok uzun sürmez. Şakir’in kucağına gelen bebek akıl almaz şekilde ağlamaya başlar. Bebeğin ağlamasını ise sadece Badegül susturabilmektedir. Sevda ve Perihan arasında bebek yüzünden hakimiyet savaşları başlar. Bebeğe herkesten gizli isim koymaya kalkan Perihan, Sevda’ nın radarına girmiştir. Bebeğe kız tarafı mı bakacak, erkek tarafı mı bakacak çatışması başlamıştır.



Kızı evden kaçan Kelle İsmail soluğu Dalgillerin evinde almıştır. Yasemin’ in evde olduğundan habersiz olan Hatice Ana, İsmail’e çıkışır. Ancak sonradan kızın evde olduğunu fark eden Duru durumu Hatice Ana’ ya anlatınca işler karma karışlık olur. Bunu üzerine büyük olay çıkar ve Yasemin gerçekten kaçar. Yasemin’i bulma görevi Samim’indir. Yasemin’i kimsenin bulamayacağı yerde bulan Samim, kızı geri dönmeye ikna eder. Bu aşamada yaşananlar artık Samim ve Yasemin arasında geri dönülmez bir aşkı anlatmaktadır.



Seyfettin, Mustafa Ali ile beraber şirkete gider. Kelle İsmail mermer yatağı olan araziyi 1.5 milyon TL’ ye satışa çıkarmıştır. Bir çıkar yol arayan ikilinin imdadına Mr. Adam’ in temsilciliğini yaptığı uluslararası şirket yetişmiştir. Çeşitli mankenlere giydirdikleri kıyafetleri göstererek Seyfettin’ e reklamlarında oynaması karşılığında 1.5 milyon TL teklif ederler. Bu teklif ilk önce Seyfettin’e ters gelir Ancak köyü kurtarmak için başka çaresi de yoktur.