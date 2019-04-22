Edirne’nin helva ve şekerlemecilik kültüründe ilk sıradaki isim diyebileceğimiz Arif MERİÇ, eski reçeteleri belli dengeleri gözeterek yeniden yorumlamak isterken “Kallavi”yi üretir ve bu isimle tescilletir. Görüntüsü bir kavuğa benzeyen kallavi adını da buradan alıyor. Edirnelilerin çok değer verdiği yöresel lezzetlerden biri olan kallaviyi evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte, kallavi tarifi...

KALLAVİ TARİFİ

Malzemeler:

1 kilogram ince dövülmüş Antep fıstığı

1 su bardağı şeker

250 gram karaçalı balı

1 tutam safran

4 adet yumurta akı

Yapılışı:

Yoğurma kabına fıstıkları alın. Ortasını havuz gibi açın ve içine şekeri, yumurta akını, safranı ve balı ekleyin. İyice karıştırıp uzun uzun yoğurarak yapışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

Fırın tepsisinin tabanına yağlı kağıt serin. Kurabiye hamurunuzu krema sıkma torbasına doldurun. Kağıdın üzerine eşit büyüklükte yuvarlaklar sıkın. Ardından krema torbasının ağzını kurabiyelerin üzerine hafifçe bastırarak minik yuvarlaklar oluşturun.

Kurabiyelerinizi düşük ısıda (130-140 derece civarı) fırına verin ve ortalama 20-25 dakika pişirin. Üzeri kızardığında kallavi yemeye hazırdır. İki kurabiyeyi birleştirip acıbadem kurabiyesi gibi servis edebilirsiniz. Arzu ederseniz arasına kaymaklı dondurma da sürebilirsiniz.