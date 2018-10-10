SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Yolunu değiştirmek yerine ölüme terk etti!

Kalp krizi geçiren yolcusunu kaldırımda ölüme terk ettiği iddiası

Adıyaman’da, kalp krizi geçirmesinden dolayı 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan ve taburcu olduktan sonra köyüne gitmek için bindiği minibüste yine kriz geçiren adamı, minibüs sürücüsü iddiaya göre hastaneye götürmek yerine minibüsten indirerek kaldırımında ölüme terk etti.

10.10.2018 - 11:59 | Güncelleme: İHA

İddiaya göre, yaklaşık 15 gün önce kalp krizi geçiren Eşref Polat (53), Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada hayati tehlikesinin bulunmasından dolayı yoğun bakım ünitesine alındı. 15 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde kalan Polat, iyileşmesinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Hastaneden çıkarak Gölbaşı ilçesine bağlı Akçabel köyüne gitmek isteyen Polat burada köy minibüsüne bindi. Polat, bindiği minibüsün Eski 82. Yıl Devlet Hastanesi yakınlarından geçtiği esnada yine kalp krizi geçirdi. Eşinin kalp krizi geçirdiğini fark eden Hatice Polat durumu sürücüye anlatarak kendilerini hastaneye götürmesini istedi.

"YOLDA BEKLEYEN YOLCULARIM VAR"

İstenilen yardım karşısında iddiaya göre minibüs sürücüsü, kendisini yolda bekleyen yolcularının olduğunu, böyle bir şey yapamayacağını belirterek kalp krizi geçiren Eşref Polat ile eşi Hatice Polat’ı minibüsten indirdi. Minibüsten indirilen Eşref Polat yol üzerinde bulunan kaldırımda hareketsiz bir şekilde yatarken, minibüs sürücüsüne kızarak Polat ile beraber minibüsten inen diğer yolcular da durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Polat’a yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Burada tedavi altına alınan ve bir süre sonra kendisine gelen Eşref Polat, kendisini ölüme terk eden minibüs sürücüsünden şikayetçi olacağını belirtti. Eşref Polat ve eşi Hatice Polat, daha sonra hastaneden ayrılarak köylerine gitmek üzere otogara gitti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X