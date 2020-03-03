Çağımızın yaygın hastalıklarından olan kalp krizi nedir? Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi önleme yöntemleri nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

KALP KRİZİ NEDİR?

Kalp krizi Kalbi besleyen atardamarlarda gelişen herhangi bir ani tıkanma kalp kasının yeterince oksijen alamamasına neden olarak kalp dokusunda hasara yol açabilir. Kalbe kan akışından sorumlu olan atardamar duvarlarında yağ ve kolesterol gibi maddeler birikir ve plak olarak adlandırılan yapıları oluşturur. Plaklar zaman içinde çoğalarak damarı daraltır ve çatlaklara neden olur. Bu çatlaklarda meydana gelen pıhtılar damarları tıkayarak kalp krizine neden olur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalp krizinde görülen en temel belirti kalp ve göğüs ağrısıdır.10 - 15 dakika sürer. Kalp krizinin diğer belirtisi ise baş dönmesi,mide bulantısı, nefes darlığı ve kalp ritim bozukluğu yer alıyor.

KALP KRİZİ SIRASINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELERDİR?

Kalp krizi belirtileri başladığı anda,bulunduğunuz yere oturup dinlenin ve ayakta durmayın.

Üzerinizde gömlek ve kravat varsa, gömleğin yaka bölgesini ve kravatı gevşetin, ferahlamaya çalışın.

Yanınızda aspirin tableti varsa onu çiğneyin.

Kriz yalnızken sizi yakalamışsa, telefonunuz varsa en yakınınızı arayın ya da ambulans yardımı isteyin.

Burun deliklerinizi kapatıp kuvvetli bir şekilde öksürmeye çalışın. Bu, kan akışını hızlanacaktır.

Pencere ve kapıları açıp oksijen almayı sağlayın.

Krize araç içerisinde yakalandıysanız, hemen aracı kenara çekip yardım isteyin.

KALP KRİZİ ÖNLEMLERİ