Araştırma ekibi kıyaslama yapabilmek için benzer uyarı işaretleri gösteren ancak daha önce kalp krizi geçirmemiş insanları da inceledi.

Ekip, yaşları 18 ve 85 arasında değişen hastalar üzerinde incelemeler yaptı. Bu hastalar daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerdi. Hastalarda kalp krizinden bir gün önce gösterdikleri semptomlara bakıldı.

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SONUÇLAR CİNSİYETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR

Yapılan testler sonucunda cinsiyete bağlı olarak değişen semptomların kalp hastalarının yarısında kalp krizinden bir gün önce ortaya çıktığı görüldü.

Bu semptomların; kadınlarda yaygın olarak nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısı olduğu görüldü. Yaygın olmayan semptomlar arasında ise nöbet benzeri olaylar ve anormal terleme belirtileri yer aldı. Ekip bu bulgularla kalp krizini önceden tahmin ederek önlenebileceğini düşünüyor.

Kaynak: Independent, Futurism