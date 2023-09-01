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        Haberler Sağlık Kalp krizinden bir önceki gün bu semptomlar görülebiliyor: Kadın ve erkek de değişiyor

        Kalp krizinden bir önceki gün görülen uyarı semptomları yeni araştırmayla keşfedildi

        Yeni bir araştırma kalp krizinin bir gün önce sinyal verebileceğini gösterdi. ABD'nin Los Angeles kentinde Smidt Kalp Enstitüsü'nde yapılan araştırma da, kalp hastalarının yüzde 50'sinde yaklaşan kalp krizi öncesinde bu belirtilerin görüldüğü tespit edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2023 - 10:38 Güncelleme: 01.09.2023 - 10:38
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        KALP KRİZİNDEN ÖNCE YAYGIN OLARAK NEFES DARLIĞI VE GÖĞÜS AĞRISI GÖRÜLÜYOR

        Hakemli bilimsel dergi Lancet Digital Health'te yayımlanan sonuçlar, kalp krizinden bir gün önce kadınlarda nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısının görüldüğünü tespit etti.

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        AŞIRI TERLEME VE NÖBET BENZERİ BELİRTİLER DAHA AZ YAYGIN

        Araştırma bulgularında, her iki cinsiyette de görülen ancak diğerleri kadar yaygın olmayan uyarı semptomlar arasında nöbet benzeri olaylar ve anormal terleme belirtileri yer alıyor.

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        KALP KRİZİLERİNİ ÖNLEYEN UYARICI İŞARETLER OLARAK KULLANILABİLİR

        Araştırmacılar bu semptomları anlamanın yüzde 90 oranında ölümcül olan ani kalp krizilerini önlemede doktor ve hastalara yardımcı olabileceğini düşünüyor.

        Araştırma ekibine liderlik eden Summet Chugh, "911'i araması gereken kişiler için uyarı semptomlarından yararlanmak, erken müdahale ile ölümün önlenmesine engel olabilir" dedi.

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        ARAŞTIRMACILAR DAHA ÖNCE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ KİŞİLERİ İNCELEDİ

        Ekip, yaşları 18 ve 85 arasında değişen hastalar üzerinde incelemeler yaptı. Bu hastalar daha önce kalp krizi geçirmiş kişilerdi. Hastalarda kalp krizinden bir gün önce gösterdikleri semptomlara bakıldı.

        Araştırma ekibi kıyaslama yapabilmek için benzer uyarı işaretleri gösteren ancak daha önce kalp krizi geçirmemiş insanları da inceledi.

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        SONUÇLAR CİNSİYETE BAĞLI OLARAK DEĞİŞİYOR

        Yapılan testler sonucunda cinsiyete bağlı olarak değişen semptomların kalp hastalarının yarısında kalp krizinden bir gün önce ortaya çıktığı görüldü.

        Bu semptomların; kadınlarda yaygın olarak nefes darlığı, erkeklerde ise göğüs ağrısı olduğu görüldü. Yaygın olmayan semptomlar arasında ise nöbet benzeri olaylar ve anormal terleme belirtileri yer aldı. Ekip bu bulgularla kalp krizini önceden tahmin ederek önlenebileceğini düşünüyor.

        Kaynak: Independent, Futurism

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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