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        Haberler Magazin Göründüğünden daha kısa olan ünlü Hollywood yıldızları

        Göründüğünden daha kısa olan Hollywood yıldızları

        Hollywood ünlü yıldızları ekran karşısında gerçek dünyada olduğundan daha farklı görünebiliyor. Özellikle dizi ve film çekimlerinde daha uzun görünebilmek için platformlar kullanılıyordu. Artık güzellik standartlarına eskisi gibi önem vermeyen Hollywood yıldızları kalıplara meydan okuyor. İşte göründüğünden daha kısa olan ünlüler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 11:31 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:31
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        1

        BRUNO MARS

        Dünyaca ünlü şarkıcı Bruno Mars 1,65 metre boyunda.

        2

        DANİEL RADCLİFFE

        Harry Potter serisinden tanıdığımız Daniel Radcliffe 1,65 metre boyunda.

        3

        JOSH HUTCHERSON

        Açlık oyunları serisinden tanınan ünlü oyuncu Josh Hutcherson, 1,65 metre boyunda.

        4

        ELİJAH WOOD

        Yüzüklerin Efendisi serisinden tanınan ünlü oyuncu Elijah Wood, 1,65 metre boyunda.

        5

        BEN STİLLER

        Ünlü oyuncu Ben Stiller 1,67 metre boyunda.

        6

        MARTİN FREEMAN

        Hollywood aktörü Martin Freeman 1,70 metre boyunda.

        7

        ZACH GALİFİANAKİS

        Felekten Bir Gece serisinden tanınan Zach Galifianakis 1,70 metre boyunda.

        8

        TOM CRUİSE

        Ünlü Hollywood yıldızlarından birisi olan Tom Cruise 1,70 metre boyunda.

        9

        MARK WAHLBERG

        Ünlü oyuncu Mark Wahlberg 1,73 metre boyunda.

        10

        JOAQUİN PHOENİX

        Joker filmi ile yeniden gündeme gelen Joaquin Phoenix 1,73 metre boyunda.

        11

        KİT HARİNGTON

        Game of Thrones dizisinin sevilen oyuncusu Kit Harington 1,73 metre boyunda.

        12

        ROBERT DOWNEY JR.

        Oppenheimer filmi ile yeniden ekran karşısına geçen Robert Downey Jr. 1,73 metre boyunda.

        13

        TOM HOLLAND

        Spiderman filmiyle tanınan Tom Holland 1,73 metre boyunda.

        14

        JEREMY RENNER

        Marvel filmlerinin sevilen oyuncusu Jeremy Renner 1,74 metre boyunda.

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