Göründüğünden daha kısa olan Hollywood yıldızları
Hollywood ünlü yıldızları ekran karşısında gerçek dünyada olduğundan daha farklı görünebiliyor. Özellikle dizi ve film çekimlerinde daha uzun görünebilmek için platformlar kullanılıyordu. Artık güzellik standartlarına eskisi gibi önem vermeyen Hollywood yıldızları kalıplara meydan okuyor. İşte göründüğünden daha kısa olan ünlüler.
BRUNO MARS
Dünyaca ünlü şarkıcı Bruno Mars 1,65 metre boyunda.
DANİEL RADCLİFFE
Harry Potter serisinden tanıdığımız Daniel Radcliffe 1,65 metre boyunda.
JOSH HUTCHERSON
Açlık oyunları serisinden tanınan ünlü oyuncu Josh Hutcherson, 1,65 metre boyunda.
ELİJAH WOOD
Yüzüklerin Efendisi serisinden tanınan ünlü oyuncu Elijah Wood, 1,65 metre boyunda.
BEN STİLLER
Ünlü oyuncu Ben Stiller 1,67 metre boyunda.
MARTİN FREEMAN
Hollywood aktörü Martin Freeman 1,70 metre boyunda.
ZACH GALİFİANAKİS
Felekten Bir Gece serisinden tanınan Zach Galifianakis 1,70 metre boyunda.
TOM CRUİSE
Ünlü Hollywood yıldızlarından birisi olan Tom Cruise 1,70 metre boyunda.
MARK WAHLBERG
Ünlü oyuncu Mark Wahlberg 1,73 metre boyunda.
JOAQUİN PHOENİX
Joker filmi ile yeniden gündeme gelen Joaquin Phoenix 1,73 metre boyunda.
KİT HARİNGTON
Game of Thrones dizisinin sevilen oyuncusu Kit Harington 1,73 metre boyunda.
ROBERT DOWNEY JR.
Oppenheimer filmi ile yeniden ekran karşısına geçen Robert Downey Jr. 1,73 metre boyunda.