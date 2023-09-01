Eski Mısır Kraliçesi Kleopatra ise o dönemde makyaj yapabilmek için çeşitli kimysalları karıştırarak kullanmış hatta böcekleri ezerek dudaklarına kırmızı renk vermeye çalışmıştır.

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KIRMIZI RUJ TOPLUMSAL BİR STATÜ GÖSTERGESİYDİ

Kırmızı ruj antik dönemlerde sadece bir güzellik unsuru değil toplumsal bir statü göstergesi olduğu için büyük bir öneme sahipti. Rujun ilk defa katı hale gelmesi ise tamamen tesadüf bir şekilde gerçekleşmiştir.