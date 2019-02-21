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2012 yılında New York´ta 'kalp krizi' nedeniyle öldüğü duyurulan Datateknik'in sahibi Türk işadamı Sait Koç'un estetik ameliyatı sırasında öldüğü ortaya çıktı.
DHA'nın haberine göre, 2012 yılında ABD'nin New York şehrinde bir otel odasında kalp krizi geçirerek vefat ettiği duyurulan Datateknik'in sahibi Sait Koç'un ölümüne ilişkin gerçek New York'ta bir mahkemenin verdiği kararla gün yüzüne çıktı. ABD'de Trump World Tower'da bir dairesi ve Rockefeller Center'da da bir ofisi bulunan Sait Koç'un, 18 Temmuz 2012 tarihinde New York seyahati sırasında, bir estetik kliniğinde boynundaki yağları aldırırken genel anestezi sırasında öldüğü ortaya çıktı. Sait Koç'un mirasçılarının, estetik ameliyatı yapan doktorlar aleyhine açtıkları 4 yıl süren dava sonucunda New York Yüksek Mahkemesi hakimi Eileen Rakower, tarafların 3 milyon 300 bin dolar tazminat üzerinde anlaştıklarını duyurdu.
OTOPSİ RAPORUNDA ANLATILDI
Mahkemeye verilen otopsi raporuna göre, anestezi uzmanı doktor Lisa Jamron, ameliyata onay veren Dr. Richard Cohen ve Dr. John Sherman'ın özel bir klinikte yaptığı ameliyat sırasında, Sait Koç'un genel anestezi sırasında oksijen alabilmesi için takılan maskenin yerine doğru yerleştirilmediği için nefes alamadığı; kanamanın nefes yollarını kapattığı, boğazının dengede tutulmadığı için yine nefes almakta zorlandığı, ateroskleroz denilen damarlarında yağlanma bulunduğunun önceden tespit edilemeyip genel anesteziye izin verilmesi ve ameliyat sırasında acil müdahalede bulunulamaması ve genel anesteziden derhal uyandırılmaması gibi bir sıra hata gerçekleştirildiği kaydedildi.
350 SAYFALIK YEMİNLİ İFADE VERDİ
Merhum işadamının kardeşi Dinçer Koç'un mahkeme kayıtlarındaki 350 sayfalık yeminli ifadesinde, otopsi yapan doktorun kendisine ağabeyinin ameliyat masasında öldüğünü söylediğini ileri sürüldü. İstanbul Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan kardeşi Dinçer Koç (40),New York'ta mahkemeye verdiği ifadesinde, kardeşinin ölümüyle ailesinin yılda en az 1 milyon dolar kayba uğradıklarını ileri sürdü. Bekar olan ağabeyinin ayda 300 bin ile 2 milyon dolar arası harcama yaptığını, çok lüks yaşadığını, ailede herkese ev ve yazlıklar aldığı, Hublot ve Rolex saatler gibi pahalı hediyeler verdiğini ve yeğenlerinin eğitim masraflarını da karşıladığını belirtti.
KARDEŞİ 3-4 AY SONRA DAVA AÇTI
New York'ta muhasebecilik yapan Şadan Gürbüztürk'e dava açması için 3-4 ay sonra vekalet verdiğini de belirten Dinçer Koç, ağabeyinin otel odasında kalp krizi geçirerek değil de ameliyat masasında öldüğünü New York'a gelince öğrendiğini belirtti. Öldüğünde ise geriye İstanbul Astoria Tower'da bir ofis, bir villa ve 3 milyon dolar para kaldığını kaydetti.
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