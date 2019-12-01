Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık

Kalp naklinden sonra ilk mesajı 'Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim' oldu

Antalya'da beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki gençten alınan kalbin nakledilmesiyle hayata tutunan 40 yaşındaki Mehmet Ali Tuncer, artık daha sağlam atacak kalbiyle yeni bir hayata başlayacak

Kalp nakli
AA

Alanya Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki Tuncer'e bir yıl önce nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu.

AA'nın haberine göre; üç çocuk babası Tuncer, tedavi için geldiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, hayata tutunabilmesi için acil kalp nakli olması gerektiğini öğrendi.

Zor günler geçiren Tuncer kalp nakli beklerken, beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki bir gencin ailesi oğullarının organları ile kollarını bağışladı.

Gencin kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından 3,5 saat süren ameliyatla Tuncer'e nakledildi. Başarılı geçen naklin ardından Tuncer'in kalbi artık daha sağlam atmaya başladı.

Tuncer, nakil olmadan önce merdiven çıkmakta bile zorlanır hale geldiğini, tedavisi sürerken "Kalp bulundu." haberinin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını ifade etti.

Naklin ardından kendine geldiğinde hemen elini götürdüğü kalbinin atışlarını hissedince çok duygulandığını anlatan Tuncer, şöyle konuştu: "Nakilden sonra sevinç gözyaşları döktüm. Hastalığım nedeniyle çocuklarımla yeteri kadar ilgilenemiyordum. Çocuklarıma artık çok daha fazla zaman ayıracağım. Onlara daha fazla değer vereceğim. Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim, onu iyi koruyacağım, bakacağım. Herkesi mutlu edeceğim ki ben de mutlu olayım. Daha mutlu, huzurlu, yepyeni bir hayat yaşamayı düşünüyorum. Organları bağışlayan aileye de teşekkür ederim. Onların acısını paylaşıyorum. Kendilerine minnettarım. Birçok insana yeni bir hayat bağışladılar."

"NAKİLDEN BAŞKA ŞANSI YOKTU"

Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ise hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Hastanın nakil öncesi çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Bayezid, şunları kaydetti: "Kalbin kas gücü yüzde 20'nin altına düşmüştü. Nakilden başka şansı yoktu. Güzel geçen bir ameliyatın ardından hayata tutundu. Türkiye'de kalp nakli bekleyen bin 200 kişi var. Her yıl 80'ine nakil yapılıyor. Organ bağışını artırarak zor durumdaki son dönem kalp yetmezliği yaşayan hastaları kurtarabiliriz. Akdeniz Üniversitesinde bu yıl dördüncü naklimizi yaptık. Zor durumdaki hastalara da yapay kalp konabiliyor. Şimdiye kadar üniversitemizde 105 kalp nakli, 350 civarında da yapay kalp nakli yaptık. Yani sadece nakille hayata tutunma şansı olan 450'den fazla hastayı tedavi etmiş olduk."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dijital nesnelerle uzun süre geçiren çocuklarda obezite tehlikesi
SAĞLIKO çocuklarda obezite tehlikesi
Nijerya'da her gün 47 çocuk ya da genç AIDS nedeniyle ölüyor
SAĞLIKNijerya'da her gün 47 çocuk ya da genç AIDS nedeniyle ...
Geçen yıl yaklaşık 1.7 milyon kişiye HIV bulaştı
SAĞLIKGeçen yıl 1.7 milyon kişiye bulaştı
50 yaş üstü her dört kadından biri uykusuzluktan şikayetçi
SAĞLIK50 yaş üstü her 4 kadından birinin sorunu...
Son 6 yılda AIDS vakaları 5 kat arttı!
SAĞLIKDikkat! Bulaşıcı ve ölümcül
İran'da domuz gribi nedeniyle 19 kişi öldü - Haberler
SAĞLIKDomuz gribi 19 kişiyi öldürdü
Kanser olunca 'ayrılabilirsin' demişti! - Haberler
SAĞLIKKansere yakalanınca 'benden ayrılabilirsin' demişti!
Hayrete düşüren değişim!
SAĞLIK"Yok artık" dedirtti!
Bilim dünyası 'tatlı yiyelim tatlı konuşalım' sözünü doğruladı
SAĞLIKO atasözü doğrulandı!
1 Aralık Dünya AIDS Günü! AIDS nedir? AIDS belirtileri nelerdir? AIDS nasıl bulaşır?
SAĞLIK1 Aralık Dünya AIDS Günü! AIDS nedir, nasıl bulaşır? ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X