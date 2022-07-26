Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

Kalp hastalıkları ile yüksek kolesterol arasındaki bağlantıya dikkat çeken uzmanlar, yüksek kolesterolün belirgin ön belirtileri bulunmadığını bu sebeple de farkındalığın oldukça geç oluştuğuna dikkat çekerek, kalbe zararı dokunan besinlere dikkat etmek gerektiğine dikkat çekiyor

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    Dünya genelinde ölümün önde gelen nedenlerinden ilki kalp hastalıklarıdır. Uzmanlara göre kalp hastalıkları yüksek kolesterol ile bağlantılı. Yüksek kolesterolün belirgin ön belirtileri bulunmuyor, bu nedenle de farkındalık oldukça geç oluşuyor.
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    Yüksek kolesterolde tüketilen besinler, fazla kilolu olmak, hareketsiz bir yaşam tarzı, yaş, aile geçmişi ve genel sağlık durumu oldukça etkili. 
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    Peki özellikle hangi besinleri tüketmek daha zararlı? Diyetisyen Bahadır Su, dikkat edilmesi gereken o besinleri anlattı.
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    Tuz ve şeker: Bu ikilinin fazla tüketimi oldukça zararlıdır. Düşük tuzlu beslenme kan basıncını dengelemeye yardımcı olurken, düşük şeker içeren bir diyet de hem kilo alımını önler hem de gizli şeker ve diyabeti kontrol altına almaya yardımcı olur. 
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    Trans ve doymuş yağlar: Doymuş yağ; tereyağ, yağlı etler, hindistan cevizi, palm yağı, unlu mamüller, tam yağlı süt ürünleri, derin yağda kızartılmış yiyecekler ve işlenmiş besinlerde bulunur.
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    Trans yağlar ise; tereyağ, yine tam yağlı süt ürünleri, peynir, hidrojene yağ içeren besinler, sığır ve kuzu etinde doğal olarak mevcuttur. Her yağ kan yağlarında artışa sebep olup, kötü kolesterol seviyelerini yükseltir ve kalp hastalık riskini artırır.
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    Kremalı kahveler: Kremalı kahveler aşırı derecede şeker ve trans yağ içerir. Bu nedenle uzak durulmasında fayda vardiır.
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    İşlenmiş et: İşlenmiş et, raf ömrünün uzun olması için kurutulmuş, tuzlanmış, fermente edilmiş ya da tütsülenmiş et olarak adlandırılır. 
  • Kalp sağlığına zarar veren besinlere dikkat!

    Bu yiyecekler birçok kişi tarafından sevilse de düzenli ve çok miktarda tüketmek kalp sağlığına zarar verebilir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.