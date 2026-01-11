Habertürk
        Kalp yetmezliği hastası 5 aylık bebek, ambulans uçakla sevk edildi | Sağlık Haberleri

        Kalp yetmezliği hastası 5 aylık bebek, ambulans uçakla sevk edildi

        Ağrı'da Down sendromlu dünyaya gelen 5 aylık bebek kalp yetmezliği sorunu yaşayınca ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 11.01.2026 - 17:29
        Kalp yetmezliği hastası 5 aylık bebek, ambulans uçakla sevk edildi
        Ağrı’da Fırat ailesinin 5 aylık kızı Hiranur’a doğuştan kalp yetmezliği tanısı kondu. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Down sendromlu Hiranur’un Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi.

        Hiranur için Sağlık Bakanlığı uçak ambulans gönderdi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirilen minik bebek gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra ambulans uçakla Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Hiranur, Çocuk Yoğun Bakım, Pediatrik Kardiyoloji ve Pediatrik Kalp Damar Cerrahisi ekiplerinin ortak çalışmasıyla tedavi altına alındı.

