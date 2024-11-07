'Kalpazan' setinde sürpriz kutlama

SHOW TV’nin beğeniyle izlenen, yapımcılığını Saner Ayar’ın, yapımını O3 Medya’nın üstlendiği 'Kalpazan'ın 'Kartal'ı Çağlar Ertuğrul’a sette sürpriz kutlama yapıldı. Sevilen oyuncunun doğum günü pastasını çekim arasında partneri Deniz Baysal getirdi.

Yeni yaşını sette ekip arkadaşları ile kutlayan oyuncu, pastasını üflerken dilek tutmayı ihmal etmedi. 37 yaşına basan Ertuğrul, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek hatıra fotoğraftı çektirdi.