Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Kalpli Kurabiye Tarifi ve Yapılışı: Kalpli Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kalpli Kurabiye Tarifi ve Yapılışı: Kalpli Kurabiye Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Sevdikleriniz için özel bir ikramlık hazırlamak istiyorsanız eğer kalpli kurabiyeler güzel bir seçenek olabilir… Çünkü kalpli kurabiye hem göze hem de damağa hitap eden lezzetiyle tam da özel tarif arayanlara göre bir tat... Özellikle kahve sohbetlerinde veya çocuklarla yapılan atölyeler gibi yerlerde sunabileceğiniz kalpli kurabiye, kolay hazırlanışı ve şık görünümüyle dikkat çeker.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 28.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 28.01.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalpli Kurabiye Tarifi ve Yapılışı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu yazımızda kalpli kurabiye tarifi, kalpli kurabiye malzemeleri, kalpli kurabiye yapımı, kalpli kurabiye yapılışı ve kalpli kurabiye nasıl yapılır sorularının detaylı cevabını bulabilirsiniz. Evde yapılan kurabiyelerin en güzel yanlarından biri, hem malzeme kontrolünün tamamen sizde olması hem de katkı maddesi içermemeleridir. Sevdiklerinize özel olarak hazırlayacağınız kalpli kurabiye yapımı, hem lezzetli hem de sağlıklı bir atıştırmalık alternatifi sunar. Üstelik sunumu da oldukça şık olduğu için, sevdiklerinize hediye edebilir veya özel günlerde sofralarınızı süsleyebilirsiniz.

        Kalpli Kurabiye Malzemeleri

        Lezzetli ve kıvamlı bir kalpli kurabiye yapımı için öncelikle kaliteli malzemeler seçmek gerekir. İşte ihtiyacınız olan kalpli kurabiye malzemeleri

        • - 250 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış olması önemli)
        • - 1 su bardağı pudra şekeri
        • - 1 adet yumurta
        • - 1 paket vanilin
        • - 1 paket kabartma tozu
        • - Yaklaşık 3 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
        • - İsteğe bağlı olarak gıda boyası veya süsleme için renkli şekerlemeler

        Bu malzemelerle hazırlayacağınız kalpli kurabiye, hem yumuşak dokusu hem de aroması ile ağızda dağılan bir lezzet sunacaktır. Tereyağı ve pudra şekeri, kurabiyenin hem kıvamını hem de lezzetini doğrudan etkiler. Yumurta ve vanilin ise kurabiyenin dokusunu ve aromasını tamamlar.

        Kalpli Kurabiye Tarifi

        Kalpli kurabiye tarifi, adım adım uygulandığında oldukça kolaydır. Öncelikle malzemelerin oda sıcaklığında olması kurabiyenin kıvamı açısından önemlidir. İşte adım adım kalpli kurabiye yapımı:

        • Geniş bir karıştırma kabına yumuşamış tereyağı ve pudra şekerini alın. Mikser veya spatula yardımıyla krema kıvamına gelene kadar çırpın.
        • Yumurtayı ekleyin ve karışımı homojen hale getirin. Ardından vanilini ekleyerek karıştırmaya devam edin.
        • Un ve kabartma tozunu eleyerek karışıma yavaş yavaş ekleyin. Hamur, ele yapışmayacak kıvamda olmalıdır.
        • Hamuru streç filme sararak buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin. Bu işlem, kurabiyelerin pişerken şekillerini korumasını sağlar.
        • Hamurdan küçük parçalar alıp merdane ile açın ve kalp şeklinde kurabiye kalıplarıyla kesin.
        • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 12-15 dakika pişirin. Kurabiyelerin rengi hafifçe altın sarısı olunca fırından çıkarabilirsiniz.
        • Fırından çıkan kurabiyeleri soğumaya bırakın. İsteğe bağlı olarak üzerlerini pudra şekeri veya renkli şekerlemelerle süsleyebilirsiniz.

        Bu aşamalar, kalpli kurabiye yapılışı için en doğru yöntemdir. Hamurun kıvamına dikkat ederek ve fırın süresini aşırı uzatmadan pişirirseniz, kurabiyeler hem yumuşak hem de ağızda dağılan bir kıvamda olacaktır.

        Kalpli Kurabiye Nasıl Yapılır?

        Kalpli kurabiye nasıl yapılır sorusunun cevabı aslında oldukça basittir… Temel olarak malzemelerin doğru ölçüde olması ve adımları dikkatli uygulamak yeterlidir. Ancak bazı püf noktalarına dikkat etmek, kurabiyelerin hem lezzetini hem de görünümünü artırır.

        • - Hamuru buzdolabında dinlendirmek, pişirme sırasında kurabiyelerin şeklinin bozulmasını önler.
        • - Fırını önceden ısıtmak, kurabiyelerin eşit pişmesini sağlar.
        • - Kalp kalıplarını hafif unlayarak kullanmak, kurabiyelerin kalıptan kolay çıkmasını sağlar.
        • - Soğuyan kurabiyeleri süslerken pudra şekeri veya çikolata ile yapacağınız eklemeler, hem görüntüyü hem de lezzeti zenginleştirir.

        Bu basit ama etkili adımları takip ederek siz de evde nefis ve şık görünümlü kalpli kurabiye yapımını siz de gerçekleştirebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ataşehir'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

        Ataşehir'de motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü yaralandı

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        Altını aldı havaya ateş açarak kaçtı! Polis onu arıyor!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        3 çocuğunu öldüren babaya hakimden büyük tepki!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Hartman ve Tsimikas hamlesi!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Kırmızı bültenle aranan 13 suçlu Türkiye'ye getirildi
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde