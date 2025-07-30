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        Haberler Magazin Kalsey Parker, Türkiye'de moral arıyor

        Kalsey Parker, Türkiye'de moral arıyor

        ABD'li yayıncı Kalsey Parker, üçüncü çocuğunu birkaç ay önce doğum sırasında kaybetmişti. Parker, geldiği Türkiye'de moral arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 11:28 Güncelleme: 30.07.2025 - 11:28
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        ABD'li yayıncı Kelsey Parker, haziran ayında üçüncü çocuğunu trajik bir şekilde kaybetmesinin üzerinden bir ay geçtikten sonra, moral bulmak için Türkiye'ye geldi.

        Aile için bu yıkıcı haberin ardından geçen son ayları zor geçen Kelsey Kelsey, eşi ve 6 yaşındaki kızı Aurelia ile güneşin tadını çıkardı.

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        #Kalsey Parker
        #türkiye
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