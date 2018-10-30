Kamatamare Sanuki - Machida Zelvia maçı istatistikleri

Kamatamare Sanuki ve Machida Zelvia, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 30 puanlı Kamatamare Sanuki 21. sırada bulunuyor, Machida Zelvia 68 puana sahip ve 3. sırada. Kamatamare Sanuki son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Machida Zelvia, son 5 maçında 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 475. İddaa'da Kamatamare Sanuki kazanır 3.60, berabere biter 3.20, Machida Zelvia kazanır 1.65 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Kamatamare Sanuki son haftadaki Nagoya müsabasında 0-2 yenildi.

Machida Zelvia, Shonan Bellmare karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 4 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Kamatamare Sanuki, 13 gol attı ve 25 gol yedi.

Machida Zelvia, dış sahada 10 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Machida Zelvia 30 kez gol sevinci yaşadı, 22 kez topu ağlarında gördü.

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