Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Kamerunlu kaleci Carlos Kameni, İspanya'nın ünlü gazetesi Marca'ya flaş açıklamalar yaptı.

Mart 2018'deki Beşiktaş kupa maçından sonra bir daha forma şansı bulamayan Kameni için gazetede, "2017 yazında 3 yıllık sözleşmeyle Malaga'dan İstanbul'a giden Kamerunlu kaleciye özgün ve tahmin edilemez bir mobbing uygulanıyor" dendi. Kameni'nin bu sezondan sonra 1 sezon daha kontratı olmasına rağmen bunu tamamlamayacağı belirtildi.

Kameni, "Bu kadar moral bozucu olay yaşamama rağmen futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Hala en üst seviyede devam edebilirim. İspanya'ya dönmek istiyorum. Bu şekilde 1 yıl daha geçirmek benim için imkansız" ifadelerini kullandı.

"UMARIM BU YAZ AYRILABİLİRİM"

Fenerbahçe'de yaşadıklarını anlatan Kamerunlu eldiven, "Yeni bir teknik direktör vardı, Aykut Kocaman. Kasım ayında beni kadronun dışında bıraktı ve herhangi bir neden göstermedi. Ardından Cocu geldi, ben yine oynayamadım. Antrenmanımı yapıyorum ve ardından eve gidiyorum. Umarım, bu yaz Fenerbahçe'den ayrılabilirim. Hiç hoş olmayan bir durum yaşıyorum." dedi.

"VAN PERSIE, PEPE, SNEIJDER, PODOLSKI..."

"Bu sadece burada olur. Türk futbolu çok garip." diyerek sözlerini sürdüren Kameni, "Burası farklı bir dünya. Buraya ilk geldiğimde farklı şeyler söylenmişti, şimdi böyle şeyler yaşıyorum. Böyle olacağını hayal bile edemezdim. Van Persie, Pepe, Sneijder veya Podolski gibi yıldızlar da buradan güzel bir şekilde ayrılamamıştı. Değişen bir şey yok" diyerek konuşmasına devam etti.

Fenerbahçe'de geçirdiği 2 sezonda sadece 9 lig maçında kaleyi koruyan 35 yaşındaki kaleci, "Bu ülkedeki futbol dünyası çok garip. Umarım, buradaki durumumu önümüzdeki aylarda çözebilirim" sözleriyle konuşmasını noktaladı. (Sporx)