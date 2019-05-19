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Kameraya yansıdı! Arnold Schwarzenegger'e tekmeli saldırı!

Genel

Eski siyasetçi, sinema oyuncusu ve vücut geliştirme şampiyonu Arnold Schwarzenegger’e Güney Afrika’nın Sandton kentinde yapılan tekmeli saldırı kameraya yansıdı. Olayın videosu, Youtube’da yayınlandı

Arnold Schwarzenegger

Güney Afrika’nın Sandton kentine spor müsabakalarında hakemlik yapmak üzere giden Arnold Schwarzenegger, hayranlarıyla sohbet ederken kalabalıktan çıkan bir kişinin tekmeli saldırısına uğradı. Saldırganın Schwarzenegger’e arkadan yaklaşarak zıplayıp tekme savurması, kameraya yansıdı. Saldırgan güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Olayın saniye saniye görüntülendiği video, Youtube’da yayınlandı.

"MERAK ETMEYİN İYİYİM"

Independent Gazetesi'nin haberine göre Schwarzenegger, spor müsabakalarında hakemlik yapmak üzere Güney Afrika’daydı. Gözaltına alınan saldırganın, Schwarzenegger’i neden tekmelediği konusunda ayrıntılara yer verilmedi. Olayın ardından Schwarzenegger, Twitter'den hayranlarına seslenerek, Güney Afrika’da uğradığı saldırı ile ilgili merak etmemelerini istedi.

"İZLEDİĞİMDE VURDUĞUNU FARK ETTİM"

Oyuncunun paylaştığı mesajda, “Hepiniz gibi ancak videoyu izlediğim zaman bana vurmuş olduklarını anladım. Bu aptalın Snapchat’taki yayını kesmediğine sevindim” ifadelerini kullandı.

 

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