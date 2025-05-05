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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kamil Piatkowski: Çok mutlu değiliz - Kasımpaşa Haberleri

        Kamil Piatkowski: Çok mutlu değiliz

        Kasımpaşa'nın oyuncularından Kamil Piatkowski, 1-1 berabere kaldıkları Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutlu değiliz" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 23:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 23:04
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        "Çok mutlu değiliz"
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        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın oyuncularından Kamil Piatkowski, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "ÇOK MUTLU DEĞİLİZ"

        Galibiyeti hak ettiklerini belirten Piatkowski, "Çok mutlu değiliz sonuçtan dolayı. Sahada daha iyi olan bizdik ama futbol böyle, bunu kabul etmeliyiz. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum ama sonunda 1 puan aldık." dedi.

        Sahalarındaki iyi formları hakkındaki soruya Piatkowski, "Kendi evimizde çok güçlü maçlar oynuyoruz. Kendi stadyumumuz, kendi evimiz, kendi stadyumumuz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz." cevabını verdi.

        KEVİN RODRİGUES

        Maçın ardından konuşan Rodrigues, "Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. İyi bir takıma karşı oynadık. Biz de iyi bir takımız. İyi bir mücadele oldu. Günün sonunda maç da berabere bitti. İyi bir mücadeleydi." dedi.

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