Kamil Piatkowski: Çok mutlu değiliz

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'nın oyuncularından Kamil Piatkowski, karşılaşmayı değerlendirdi.

"ÇOK MUTLU DEĞİLİZ"

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Piatkowski, "Çok mutlu değiliz sonuçtan dolayı. Sahada daha iyi olan bizdik ama futbol böyle, bunu kabul etmeliyiz. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum ama sonunda 1 puan aldık." dedi.

Sahalarındaki iyi formları hakkındaki soruya Piatkowski, "Kendi evimizde çok güçlü maçlar oynuyoruz. Kendi stadyumumuz, kendi evimiz, kendi stadyumumuz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz." cevabını verdi.