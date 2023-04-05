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Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama!

Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı tarihi, devlet kurumları çalışanlarının gündeminde yer alıyor. 700 bin kamu işçisinin 2023 ve 2024 yıllarındaki maaş zamları için ortak talep metni Hak-İş, Türk-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS'e iletildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu ifade etti. İşte 2023 Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı son durum...

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  • Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama! 4-D 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

    Kamu işçilerine toplu sözleşme zammına ilişkin son dakika gelişmeleri 700 bin kamu işçisi tarafından yakından takip ediliyor. Hak-İş ve Türk-İş'in isteklerinin bulunduğu Kamu Çerçeve Protokolü ortak talep metni TÜHİS'e ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletildi. Sözleşme talebi ile kamu işçilerinin minimum maaşının brüt 15 bin TL'ye çekilmesi hedefleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı, emekçilerimizi mutlu eden bir sözleşmeye imza atacağız" ifadelerini kullandı. İşte 4-D kamu işçilerine toplu sözleşmede son durum...
  • Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama! 4-D 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

    KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME NE ZAMAN YAPILACAK?

    Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesi zammına ilişkin işçi ve işveren görüşmeleri devam ediyor. Kamu işçilerine toplu sözleşme zammı ortak talep metni Hak-İş, Türk-İş tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve TÜHİS'e iletildi
  • Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama! 4-D 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

    BAKAN BİGİN'DEN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLAMASI!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devlet kurumlarında çalışan 700 bin işçiyi kapsayan 2023-2024 toplu iş sözleşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Esas büyük sorun, bizim toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu, sendika kanunu gibi bütün çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reforma ihtiyaç var. Onunla ilgili de bütün hazırlıkları yaptık. Bir akademi kurulu kurduk. Sizin de bir akademik çalışmanız oldu. Onu da biliyorum. Bu ortak çalışmayı birlikte değerlendirerek inşallah önümüzdeki dönemde onu hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
  • Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama! 4-D 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

    TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in daha önce sunduğu teklif şöyle:

    TABAN ÜCRET

    Toplu iş sözleşmelerinin yürürlük başlangıç tarihinde aylık brüt çıplak ücretleri; 15.000 TL'nin altında olan işçilerin aylık brüt çıplak ücretleri 15.000 TL'ye çekilmiştir.

    REFAH PAYI

    İşçilerin ücretleri birinci fıkradaki taban ücrete çekildikten sonra bütün ücretlere %15 (On beş) oranında refah payı ilave edilecektir.

    III. ÜCRET ZAMLARI

    a) Birinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

    İşçilerin ücretleri (I) fıkradaki taban ücrete çekildikten ve (II) fıkradaki refah payı ilave edildikten sonra, toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç tarihindeki (aylık/günlük/saatlik) brüt çıplak ücretlerine, yürürlük başlangıç tarihinden geçerli olmak üzere birinci altı ay için yüzde 45 (kırkbeş) oranında zam yapılacaktır.
  • Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama! 4-D 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

    b) Birinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

    İşçilerin 01.07.2023 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), birinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2023 indeks sayısının Aralık 2022 indeks sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

    c) İkinci Yıl Birinci Altı Ay Zammı:

    İşçilerin 01.01.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl birinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Aralık 2023 indeks sayısının Haziran 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır.

    d) İkinci Yıl İkinci Altı Ay Zammı:

    İşçilerin 01.07.2024 tarihinde aldıkları brüt çıplak ücretlerine (aylık/günlük/saatlik), ikinci yıl ikinci altı ayının birinci gününden geçerli olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumunun 2003—100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Türkiye Geneli, Haziran 2024 indeks sayısının Aralık 2023 sayısına değişim oranının % 5 (Beş) fazlası oranında zam yapılacaktır

    NOT: Yukarıda belirlenen zam oranları 01.01.2023 yürürlük süreli toplu iş sözleşmeleri içindir. Her toplu iş sözleşmesinin yürürlük başlangıç süresi esas alınarak madde metinleri ayrıca düzenlenecektir.
  • Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama! 4-D 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

    İKRAMİYE

    Toplu iş sözleşmelerinde 6772 sayılı kanuna göre ödenen ilave tediye, kapsamdaki tüm işçilere

    (Belediye şirketleri ve il özel idare şirketleri dahil) ödenir. İş bu ilave tediye dışında işçilere toplu iş

    sözleşmesi ile ödenen ikramiye gün sayısı 60 günden az olan işyerlerinde ikramiye gün sayısı 60 güne tamamlanacaktır.

    SOSYAL YARDIMLAR

    Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; sosyal yardım olarak 2023 yılı için Net 2.500 TL/Ay, 2024 yılı için Net 3.500 TL/Ay olarak ödenecektir.

    EK ÖDEME

    Toplu iş sözleşmeleri kapsamındaki işçilere; her yıl Mayıs ayında Net 4.000 TL tutarında “ek ödeme” yapılır. Bu tutar, 2023 yılı Kamu Çerçeve Anlaşma Protokolü ile belirlenen ücret zamları oranında ve ücretin zamlandığı tarih itibariyle arttırılarak ödenir. İlk defa toplu iş sözleşmesi imzalanan işyerlerinde de aynı tutarda ödeme yapılır.
  • Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman? Bakan Bilgin'den açıklama! 4-D 700 bin kamu işçisinin toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?

    HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ ve FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ

    Kamu işyerlerinde haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanır. Fiili çalışmaya bağlı yapılan ödemeler (iş primi ile yemek ve yol yardımı vb.) aylığa dönüştürülerek düzenli olarak ödenir.

    FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ

    Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin % 70 fazlasıyla ödenir. Resmi ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde yaptırılan fazla mesailerden günlük normal çalışma süresini geçen kısmı % 200 zamlı olarak ödenir. Mevcut uygulamanın bu oranların üzerinde olması durumunda yüksek olan oranlar uygulanır.

    KIDEM TAZMİNATI

    Bütün işçilere çalıştıkları her tam yıl için 35 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Mevcut uygulamanın bu miktarın üzerinde olması durumunda yüksek olan uygulanır.

    MAKTU ÖDEMELER

    Maktu ödemeler adı altında sosyal yardım taleplerimiz protokol kapsamında karara bağlanacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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