Kamu işvereninin, taban ücretin 11 bin 500 liraya yükseltilmesi ve 2023'ün ilk altı ayında yüzde 30 zam yapılması şeklindeki ilk teklifini, taban ücretin 12 bin liraya yükseltilmesi ve ilk altı ay yüzde 40 zam olarak güncellemesiyle pazarlıklar yoğunlaştı.