Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zümrüt Selçuk, Hak-İş ile yaptığı görüşmelerde kamu işçilerine yapılacak 2019 zam oranlarını açıkladı.

Selçuk, "Hak-İş ile kamu işçisine 2019'un ilk 6 ayında yüzde 8 zam ikinci 6 ayı için ise yüzde 4 zam verilecek. 2020 yılı için ise yüzde 3+3 zam oranında anlaşma sağladık" dedi.

Bakan Selçuk; "yaptığımız görüşmeler neticesinde, kamu işçilerimizin ücretlerine; 2019’un ilk altı ayında yüzde 8 oranında, 2019’un ikinci altı ayında yüzde 4 oranında zam yapılması konusunda uzlaştık. Biliyorsunuz, kamu işçilerimiz Ocak ayında yüzde 6,69 oranında bir enflasyon farkı zammını da almışlardı. 2019 yılı için üzerinde uzlaştığımız zamlarla birlikte, yıl geneli toplam değişim oranı yüzde 19’u aşmış durumda. 2020 yılı için ise; ilk altı ayda yüzde 3 oranında ve ikinci altı ayda yüzde 3 oranında artış gerçekleştireceğiz. Üzerinde uzlaştığımız bu zam oranları, enflasyonun altında kalırsa kamu işçilerimiz enflasyon farkını da almaya devam edecekler

Bakan Selçuk, maaşı brüt 3 bin 500 liranın altında bulunan kamu işçisine, 150 liraya kadar iyileştirme olacağını da söyledi.