Kamyon şarampole devrildi! Can kayıpları var!
Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Mustafa Topbaş (41) idaresindeki kamyon, Çetmi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46) olay yerinde hayatını kaybetti, A.Y. (60) yaralandı.
Yaralı A.Y, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Fotoğraf: İHA