Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kamyon şarampole devrildi! Can kayıpları var! | Son dakika haberleri

        Kamyon şarampole devrildi! Can kayıpları var!

        Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, şarampole devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 10:32 Güncelleme: 08.10.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kamyon şarampole devrildi! Can kayıpları var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde şarampole devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Mustafa Topbaş (41) idaresindeki kamyon, Çetmi Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü ile araçta bulunan Murat Yılmaz (46) olay yerinde hayatını kaybetti, A.Y. (60) yaralandı.

        Yaralı A.Y, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf: İHA

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Altında kritik eşik aşıldı
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        Trump'tan Carney'e "Kanada 51. eyalet olsun" şakası
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Mevsimsel hava değişimleriyle gelen migren kabusu!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Kenan Yıldız'dan rekor piyasa değeri!
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı
        Mahsur kaldığı falezlerden kurtarıldı, gazetecilere saldırdı