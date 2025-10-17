Kamyonla çarpıştı! 4 kişi öldü! Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda hafif ticari araç, bir kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı Giriş: 17.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.10.2025 - 16:37 facebook

