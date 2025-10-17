Kamyonla çarpıştı! 4 kişi öldü!
Amasya'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda hafif ticari araç, bir kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı
Giriş: 17.10.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.10.2025 - 16:37
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonla çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre Osman Kurt'un kullandığı hafif ticari araç, Keltepe mevkisinde Nevzat K. idaresindeki Karayolları'na ait temizlik kamyonu ile çarpıştı.
Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüleri ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
