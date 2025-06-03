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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kamyonu çalan kadın kaza yaptı yakalandı! | Son dakika haberleri

        Kamyonu çalan kadın kaza yaptı yakalandı!

        Bursa'da, park halindeki bir kamyonu çalan kadın şüpheli, çaldığı araçla çok geçmeden kaza yaptı. Araç sahibi ve çevredekilerin kamyonun içinde yakaladığı şüpheli yaşadığı şok üzerine konuşamazken, çevredekiler "Sen nasıl cesaret edip kamyonu çaldın, ehliyetin de yok" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 10:01 Güncelleme: 03.06.2025 - 10:23
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        Ehliyeti olmayan kadın kamyonu çaldı!
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        Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde olay, dün öğle saatlerinde Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyetsiz kadın, sokak üzerinde park halindeki kamyonun içine girerek aracı çalıştırdı ve uzaklaşmaya başladı.

        KAMYON SAHİBİ YAKALADI

        İHA'daki habere göre kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan kadın, olay yerine gelen kamyon sahibi tarafından araç içinde yakalandı.

        "SEN NASIL BU ARACI ÇALIYORSUN"

        Kamyon sahibi, yaşadığı şokun ardından kadına, "Sen nasıl bu aracı çalıyorsun!" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        EHLİYETİ YOK

        Yapılan incelemede kadının ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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