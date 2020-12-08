Komşular kokuyu ihbar etti! Katili 2 gün başında bekledi! 0:00 / 0:00

İHA

Mersin'in Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde, edinilen bilgiye göre 39788 Sokak'ta bulunan Kübra Sitesi'ndeki bir evden kötü koku geldiği ihbarını alan polis ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Olay yerinde gelen ekipler, kokunun sitenin bir bloğunun 2'nci katındaki daireden geldiğini tespit etti.

KADINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre ekipler, evde yaptıkları incelemelerde, 38 yaşında olduğu öğrenilen Tüba Ateş'in bıçakla öldürüldüğünü belirledi.

CANSIZ BEDENİ EVDE 2 GÜN BEKLETTİ

Evde bulunan ve Tüba Ateş ile birlikte yaşadığı iddia edilen İsmet Ç. (61),olayla ilgili olarak gözaltına alındı.

Şüpheli İsmet Ç.'nin, Tüba Ateş'in cansız bedenini 2 gün boyunca evde beklettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.