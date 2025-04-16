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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü! | Son dakika haberleri

        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!

        Antalya'da insanın kanını donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre Alanya'da bir anne bebeği Melisa Doğan'ı 2.kattan atarak ölümüne yol açtı. Gözaltına alınan Melike Doğan, sevk edildiği mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 16:03 Güncelleme: 16.04.2025 - 16:38
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        Kan donduran iddia! Anne, bebeğini 2.kattan atıp öldürdü!
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde 37 günlük bebeği Melisa'yı oturdukları dairenin penceresinden atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan anne Melike Doğan tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün sabah saatlerinde bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, Melike Doğan, kızı Melisa'yı henüz bilinmeyen nedenle oturdukları 2'nci kattaki dairenin penceresinden attı.

        Zemine düşen Melisa bebek ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Melisa bebek, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulans helikopterle Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Melisa bebek, kurtarılamadı. Melike Doğan polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Doğan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Melisa bebeğin cenazesi, ilçenin Bayır Mahallesi'nde toprağa verildi. Geçen yıl S.D. ile evlenen Melike Doğan'ın Melisa'yı 10 Mart'ta dünyaya getirdiği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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