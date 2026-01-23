Bebek sahilinde bir ceset bulundu!
İstanbul Beşiktaş, Bebek sahilinde denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkarılan cenaze, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Ahmet Toka olduğu belirlendi
İstanbul'da olay, Beşiktaş ilçesi Bebek sahilinde yaşandı. Denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI
DHA'daki habere göre denizdeki cansız bedeni çıkarmak için olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB İSAK ekipleri sevk edildi.
Ceset, İSAK dalgıçları tarafından Sahil Güvenlik teknesine alındı.
ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ
Bebek İskelesi'ne çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Hayatını kaybeden kişinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladığı belirtilen Ahmet Toka (40) olduğu öğrenildi.