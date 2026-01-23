İstanbul'da olay, Beşiktaş ilçesi Bebek sahilinde yaşandı. Denizde hareketsiz duran bir kişi olduğunu görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDEN DENİZDEN ÇIKARILDI

DHA'daki habere göre denizdeki cansız bedeni çıkarmak için olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İBB İSAK ekipleri sevk edildi.

Ceset, İSAK dalgıçları tarafından Sahil Güvenlik teknesine alındı.

ADLİ TIP MORGUNA GÖTÜRÜLDÜ

Bebek İskelesi'ne çıkarılan ceset, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ambulansla Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Hayatını kaybeden kişinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atladığı belirtilen Ahmet Toka (40) olduğu öğrenildi.