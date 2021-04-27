Rus turistleri bıçaklamıştı! İşte caniye istenen ceza! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'da, 24 Ocak günü Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesi Süleyman Seba Caddesi üzerinde, kağıt toplayıcısı olduğu öğrenilen Hasan Hüseyin Y., yolda yürüyen Rus turistler Aleksandra V., Aleksandra R. ile Maxim M.'yı bıçakla saldırarak yaralamıştı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Maxim M.'yi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Aleksandra V., Aleksandra R.'yi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganın 40 yaşlarındaki Hasan Hüseyin Y. olduğunu belirlemiş ve saldırganı yakalamıştı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelinin ifadesinde bıçağı tinercilerden korunmak için yanında taşıdığını, saldırıyı neden yaptığını bilmediğini ve olay anında kendini kaybettiğini söylediği yer aldı.

YARALANMALAR HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURDU

Olayda kullanılan bıçağın ise ekmek bıçağı olduğu belirtildi. Turistlerle ilgili hazırlanan raporda, yaralanmalarının hayati tehlike oluşturacak şekilde olduğu iddianamede yer aldı. Öte yandan, turistlerin ülkelerine döndükleri de kaydedildi.

SAVCI, 45 YILA KADAR HAPİS TALEP ETTİ

İddianamede, şüpheli Hasan Hüseyin Y.'nin, 3 kişiye karşı 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan 27 yıldan 45 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesine gönderilirken, duruşma önümüzdeki günlerde görülecek.