Kocaeli’nin İzmit İlçesi'nde, 19 Mayıs 2015'te meydana gelen olayda, ortadan kaybolduktan 3 yıl sonra cesedine ulaşılan iş adamı Erman Kızıltan’ın öldürülmesi ile ilgili başlayan davada katil zanlısı ve arkadaşları cinayeti adım adım anlattı. Edinilen bilgilere göre elektrikçilik işiyle uğraşan Kızıltan’ın kaybolması ile ilgili gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından başlatılan incelemelerde Kızıltan'la son olarak görüşen A.G., T.A., C.Ö. ve H.S isimli şüpheliler gözaltına alındı.

EMNİYET DOSYAYI YENİDEN AÇTI

İHA'da yer alan habere göre şüpheliler, delil yetersizliği sebebiyle kısa süre sonra serbest bırakıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl olayın araştırılması için 12 kişilik özel ekip kurarak dosyayı tekrar açtı. Bir anda ortadan kaybolan Kızıltan ile en son görüşen ve gözaltına alındıktan sonra serbest kalan 4 kişi ile ilgili yapılan teknik incelemelerde şüphelilerin Kızıltan’ın aracını takip ettikleri belirlendi.

İKİNCİ GÖZALTINDA İTİRAF ETTİLER

Tespit üzerine ekipler tarafında A.G., T.A., C.Ö. ve H.S. gözaltına alınarak Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki itirafı üzerine yola çıkan ekipler, Kartepe ilçesi Suadiye'de ormanlık alan içerisinde gömülü olan Kızıltan'ın cesedine ulaştı. Kızıltan ile arasında müşteri çalma sebebiyle husumet olduğu iddia edilen A.G. ile T.A., C.Ö. ve H.S. isimli şüphelilerin sevk edildiği adliyede tutuklanmalarına karar verildi.

"CESEDİ GÖMMEYİ TEKLİF ETTİLER"

Cinayet sonrasında Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Sabah saatlerinde başlayan duruşmada Erman Kızıltan’ın annesi Aynur Sipahi, babası Recep Kızıltan, eşi Nursevil Kızıltan ve yakınları katıldı. Duruşma, ilk duruşmada savunma yapmak istemeyen C.Ö.’nün savunmasının dinlenilmesi ile başladı. Savunmasında Kızıltan’ın öldürülmesi olayıyla ilgilisinin olmadığını iddia eden C.Ö., “Olay günü H.S. beni arayarak, ‘Senin bahçende mangal yapalım mı’ diye sordu. Ben de kabul ettim. Bunun üzerine akşam saat 20.00 gibi olay yerine gittim. H.S. yanıma geldi. Arkadaşımız T.A.’nın işinin bitmesini bekliyorduk. Bir süre sonra sesler duyduk. H.S. bakmak için gitti. Bir süre sonra ben de iş yerine doğru ilerledim. İş yerine girdiğimde maktulü yerde gördüm. Kimin vurduğunu görmedim. İş yerinden çıkıp hemen aracıma bindim. Ben Karatepe’de bulunan evime giderken A.G.’nin arkamdan geldiğini gördüm. Ben evime gelince A.G. de geldi. Daha sonra T.A. ve H.S. de bizim yanımıza geldi. H.S. benden aracımı istedi, özel bir işi olduğunu söyleyerek yanımdan ayrıldı. A.G. ve T.A. da yanımdan kendi araçları ile ayrıldı. Birkaç saat sonra A.G. ve T.A. cesedi aracın arkasına koyup benim bahçeme getirmişler. Benim bahçeme cesedi gömmek istediler. Ben kabul etmedim. Kartepe’de ormanlık alana gömebileceklerini söyledim. Ben de buna eşlik ettim. 4’ümüz cesedi alıp Karatepe’ye gittik. Ormanlık alana girdik. Ben araçta kaldım, onlar da cesedi alarak yol kenarına gömdüler” diyerek suçsuz olduğunu söyledi.

"KIZILTAN'I, A.G'NİN VURDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Mahkeme heyetinin Kızıltan’ı kimin vurduğunu sorması üzerine tekrar konuşan C.Ö., “Ben iş yerine girdiğimde maktulün cesedini görünce orada bulunan sanıklara ‘Ne yaptınız’ diye sordum. Bunun üzerine kimin vurduğunu sormadım. Ancak benim bahçe evimde cesedi gömmeyi kararlaştırdığımızda, ‘Nasıl oldu, nasıl vurdunuz’ diye sorduğumuzda T.A. ve H.S. bana Kızıltan’ı A.G.’nin vurduğunu söyledi. Olay sonrasında cinayeti itiraf etmek için para istemedim. Cinayetin işlendiğini söyleyemezdim. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum” diye konuştu.

DURUŞMA İLERİ TARİHE ERTELENDİ

Sanığın dinlenmesinin ardından sanık avukatları savunma yaptı. Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti A.G., T.A., C.Ö. ve H.S.’nin tutukluk hallerinin devamına ve duruşmanın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.