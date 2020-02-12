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Kan şekeri neden yükselir? Kan şekerinin belirtileri nelerdir?

Kan şekeri neden yükselir? Kan şekerinin yükselmesindeki sebepler nelerdir? Tedavisi var mıdır? Gibi birçok soruyla karşı karşıya kalanlar Kan şekerinin yükselmesi hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. İşte merak edilenler...

Kan şekeri neden yükselir?

Kan şekeri demek şeker hastalığının belirtisi demek şeker hastaları sağlıklı beslenmedikleri sürece sıklıkla bu durum ile karşı karşıya kalırlar. Her zaman olduğu gibi stresten ve sinirden uzak durmak da kan şekerinin çıkmasını engeller. Peki kan şekerinin yükselmesindeki sebepler nelerdir? Tedavisi var mıdır? İşte detaylar...

Kan şekeri yükselmesi kanda şeker miktarının artması anlamına gelir. Hiperglisemi denilen kan şekeri yükselmesi şeker hastalığında ortaya çıkan bir durumdur. Şeker hastalarının gereken beslenme düzenine uymaması ve şekerli gıdalar açısından perhiz uygulamaması bu durumu ortaya çıkarabilmektedir.

Ayrıca alınan ilaç ya da insülin düzenli olarak tatbik edilmiyorsa ani kan şekeri yükselmeleri olabilir. Her şeyden önce stres ve üzüntüden uzak durmak gerektiği halde bunu sağlayamamak ve dikkat etmemek bu durumu tetiklemektedir.

Kan şekeri artmasına neden olan faktörler:

  • İlaçları düzgün almamak ya da insülin kullanılmazsa
  • Hareketsizlik ve egzersiz yapmamak
  • Başka bir rahatsızlık geçirmek
  • Stres ya da üzüntü yaşamak
  • Hastalığın evresinin yükselmesi
  • Diyet yapmamak ve yenilenlere dikkat etmemek
  • İnsülin ilaçlarının tarihinin geçmesi

Kan şekerin yükselmesi ile ortaya çıkan belirtiler:

  • Aşırı susamak
  • Sık idrara çıkmak
  • Aşırı su tüketmek
  • Uyku hali
  • Yorgunluk hali
  • Görmede bulanıklık
  • Yaralarda geç iyileşme
  • Yüz kızarması
  • Midede bulantı hali
  • Fazla acıkma ve sürekli yeme isteği duyma
  • İdrarda aseton olması

Kan şekerinin yükselmesi halinde öncelikle diyete uyma disiplini sağlanmalıdır. İdrarda olan aseton teşhisi yaptırılmalıdır. Ona göre hekimin önerdiği şekilde hareket edilmelidir. Mümkün olduğunca hareket etmeli ve düzenli egzersiz sağlanmalıdır. İlaç ya da insülin alımı düzenine uymak gereklidir. Günlük kan şekeri ihmal edilmeden yapılmalıdır.

Düzenli olarak uyulması gereken kurallar ihlal edilmesi halinde yaşanacak sıkıntılar kan şekeri dengesini bozarak kişiyi daha kötü sonuçlara götürebilmektedir. O nedenle mutlaka hekimin önerdiği yaşam biçimine uymak gereklidir.

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