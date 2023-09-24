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        Haberler Sağlık Kan şekerinizin yüksek olduğunun 5 alarmlı belirtisi

        Kan şekerinizin yüksek olduğunun 5 alarmlı belirtisi

        Kan şekeri seviyesinin yükselmesi olarak bilinen hiperglisemi kandaki glikoz seviyesinin yükselmesi anlamına gelmektedir. Normal şartlarda sağlıklı bir bireyde kan şekeri belli bir dengede olmalı, tokluk halinde artmamalı ve açlık halinde düşmemelidir. Yüksek kan şekeri ise pek çok nedenle ortaya çıkabilir. Peki, kan şekerinin yüksek olduğunu nasıl anlarız? İşte kan şekerinizin yüksek olduğunun 5 belirtisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 24.09.2023 - 12:36
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        Hücrelerin ihtiyaç duyduğu enerji, besinler ile karşılanmaktadır. Karbonhidrat ve yağ içeriğine sahip olan besinler, enerji için kullanılarak vücutta glikoza dönüşür. Glikoz, kan aracılığı ile hücrelere ihtiyaç duyduğu enerjiyi taşır. Kan şekeri, kanda taşınan bu glikoz miktarının ölçüldüğü değerdir.

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        Olması gerekenden fazla miktarda glikoz kanda taşındığında vücuttaki pek çok dokuya zarar verebilir. Bu sebeple vücudun bir kontrol mekanizması bulunur.

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        Kandaki glikoz oranı yükseldiğinde pankreasın beta hücreleri tarafından üretilen insülin devreye girerek kandaki glikozun, hücre içine alınmasını sağlar. Böylece kandaki glikoz oranı olması gereken seviyelere gelirler.

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        Tip 1 diyabet ve tip 2 diyabetin ayırıcı noktası olarak görülen bu duruma göre açıklık halinde kan şekeri 100 mg/dl, toklukta ise 140 mg/dl seviyesinin üzerindedir. Kan şekeri yüksekliğinde tedavi uygulanmadan önce nedenler araştırılmalı ve ona göre tedavi programı hazırlanmalıdır. Eğer bu yükseklik hastada uzun süreli olarak devam ederse çeşitli komplikasyonlar meydana gelebilir. Gerekli tedbir alınmadığında ileri seviyelerde hastalar komaya bile girebilir.

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        Vücudunuz alarm veriyor olabilir. İşte kan şekerinizin yüksek olduğunun 5 belirtisi…

        6

        Aşırı karın ağırlığı/yağ

        Bu, kan şekeri seviyenizin yüksek olduğunun en yaygın işaretlerinden biridir. Tükettiğiniz besinlerin tamamı, hücreleri besleyecek enerji olarak hücrelere giremediği için yeniden aç hissedersiniz.

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        Ağız kuruluğu

        Yüksek kan şekeri seviyesinin neden olduğu kanınızdaki ve tükürüğünüzdeki yüksek glikoz seviyeleri nedeniyle ağzınız kurur.

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        Cilt değişiklikleri

        Cildinizde renk değişikliği ve bazı oluşumlar yaşamaya başlarsanız kan şekeri seviyeniz yüksek olabilir. Ayrıca boynunuzun arkasında ve ellerinizde koyu, kalın cilt bölgelerinin oluşmaya başladığını fark edebilirsiniz.

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        Konsantre olmada zorluk

        Vücutta insülin eksikliği olduğunda, glikozu kan dolaşımından hücrelere aktaramaz. Bu vücudun düzgün çalışmasına izin vermez. Bu yüzden kendinizi yorgun hissediyorsunuz ve düzgün bir şekilde konsantre olamıyorsunuz. Yüksek kan şekeri seviyeleri vücudunuzun fazla glikozu idrara çıkma yoluyla atmaya çalışması nedeniyle vücudunuzun susuz kalmasına neden olabilir.

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        Yavaş iyileşen yaralar

        En küçük kesiklerin ve morlukların iyileşmesinin normalden daha uzun sürdüğünü fark ederseniz, bunun nedeni yüksek kan şekeri seviyesi olabilir. Sinirleri etkiler ve kan dolaşımının zayıflamasına neden olabilir, bu da kanın (deri onarımı ihtiyacı) yaralı bölgeye ulaşmasını zorlaştırır.

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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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