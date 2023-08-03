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        Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie ayrıldı

        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

        Giriş: 03.08.2023 - 13:38
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        Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eşi Sophie ayrıldı
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        Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 18 yıllık eşi Sophie Grégoire Trudeau ile ayrılma kararı aldıklarını açıkladı.

        Trudeau Instagram hesabından yaptığı duyuruda "Sophie ile birlikte açıklamak isteriz ki; yaptığımız anlamlı ve zor konuşmalar sonrası ayrılma kararı aldık" yazdı.

        "Her zamanki gibi birbirine ve birlikte kurduğumuz her şeye derin sevgi ve saygı duyan, yakın bir aile olarak kalacağız ve yenilerini kuracağız" diyen Trudeau, bu süreçte "çocuklarının iyiliği için" özel hayatlarına saygı gösterilmesini de istedi.

        Çift 2005 yılında Montreal'de evlenmişti ve üç çocukları - Xavier 15, Ella-Grace 14, Hadrien 9 - var.

        Trudeau'nun ofisinden yapılan açıklamada ise çiftin ayrılma anlaşmasını imzaladığı, ancak halkın karşısına birlikte çıkmaya devam edecekleri belirtildi.

        Açıklamada ailenin gelecek hafta birlikte tatilde olacağı da aktarıldı.

        51 yaşındaki Trudeau ve 48 yaşındaki eşi Sophie son yıllarda kamu önünde daha seyrek birlikte görünür olmuştu. Çift bu yıl Mart ayında ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill'i Kanada'da ağırlamış, Mayıs ayında da Londra'da İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılmıştı.

        Justin Trudeau 2015'te ilk kez başbakan seçildiğinde çift Vogue dergisine çıkmış ve Sophie Grégoire Trudeau dergiye verdiği röportajda, birlikte çıktıkları ilk yemek sonrası Justin Trudeau'nun kendisine "31 yaşındayım ve 31 yıldır seni bekliyormuşum" dediğini söylemişti.

        Sophie Grégoire Trudeau Mayıs 2022'de evlilik yıldönümlerinde Instagram'dan paylaştığı mesajda ise uzun süreli ilişkilerin zorluklarından bahsetmiş, "birlikte güneşli günlerden, fırtınalardan ve bu ikisinin arasındaki her şeyden geçtik" yazmıştı.

        Justin Trudeau da 2014'te yazdığı otobiyografisinde evliliklerinde yaşadıkları zorluklardan bahsetmiş, "Evliliğimiz mükemmel değil, zorlu iniş çıkışlarımız oldu ama Sophie hala benim en iyi arkadaşım, eşim ve aşkım. Bazen acıtsa bile birbirimize karşı dürüstüz" yazmıştı.

        Çiftin ilişkileri 2003 yılında başlamıştı. Sophie Grégoire Trudeau geçmişte radyo ve televizyon sunuculuğu yapıyordu. Grégoire Trudeau aynı zamanda ruh sağlığı ve yeme bozukluklarıyla ilgili yardım derneklerindeki çalışmalarıyla da biliniyor.

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