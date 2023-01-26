Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Kanada'da 66 yeni potansiyel çocuk mezarı daha tespit edildi

Kanada'daki kilise okullarının bahçesinde yapılan aramalarda, mezar olduğu değerlendirilen 66 yeni bulguya rastlandığı bildirildi.

Kanada'da 66 yeni potansiyel çocuk mezarı daha tespit edildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Central British Columbia bölgesindeki eski bir yerleşim yerindeki işaretsiz mezarları arayan ekip, teknik aletlerle yaptıkları çalışmalarının son aşamasında çocuk mezarlarını gösteren 66 ek göstergeye rastladı.

Araştırmacı Whitney Spearing basın toplantısında, X-ray cihazıyla yaptıkları taramalar sonucu, yatılı kilise okulu olarak hizmet vermiş St. Joseph Misyonuna ait alanda çocuklara karşı işlenmiş suçların kalıntılarına rastladıklarını söyledi.

Spearing, Katolik okulunun bahçesinde, araştırma sonuçlarına ek olarak, hayatta kalanlarla yaptıkları görüşmelerin ve arşiv kayıtlarının, çocuklara yönelik cinsel saldırı sonucu doğan bebeklerin, okul alanında ve dışında yakılarak imha edildiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Foto: AP
Foto: AP

First Nation adlı Kızılderili kabilenin şefi Willie Sellers, bir sonraki aşamanın, halihazırda taranmış alanlarda toplam 159 olası işaretsiz mezardaki potansiyel cesetleri çıkarmak olacağı bilgisini paylaştı.

Kanada'nın Ontario bölgesindeki eski yatılı kilise okulu sahasında 18 Ocak'ta, mezar olduğu değerlendirilen 171 yeni yer tespit edilmiş, bunların okulda yatılı kalan çocuklara ait mezarlar olabileceği belirtilmişti.

İLK MEZARLAR 2021'DE KEŞFEDİLMİŞTİ

Foto: AA
Foto: AA

Kanada'nın Sakatchewan eyaletindeki Cowessess Bölgesi First Nation Yerlileri Şefi Cadmus Delorme, 24 Haziran 2021'de, 1990'lara kadar faaliyet göstermiş bölgedeki Marieval Yatılı Kilise Okulunun bahçesinde resmi kayıtlarda olmayan 751 çocuk cesedi kalıntısının olduğu mezarlar bulunduğunu açıklamıştı.

Ülke genelindeki 139 okulda başlatılan derine nüfuz eden radar taramalarında, ilk kez 29 Mayıs 2021'de, British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki diğer bir yatılı kilise okulunun bahçesinde 215 çocuğa ait ceset kalıntılarının olduğu kayıt dışı mezarlar ortaya çıkarılmıştı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamuoyunda büyük yankı uyandıran eski yatılı kilise okullarının bahçesinde bulunan çocuk mezarları için, "Kanada tarihinin en karanlık bölümlerinden biri" ifadesini kullanmıştı.

KİLİSELERİN YATILI OKULLARI ASİMİLE MERKEZİ OLMUŞTU

Foto: AP
Foto: AP

İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan yatılı kilise okulları, 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu yerler olarak tarihe geçti.

Beyaz çoğunluğun hakim olduğu topluluklara "entegre edilmek için" zorla ailelerinden ve kültürlerinden uzaklaştırılan Kızılderili çocukların büyük kısmının kötü muameleye maruz kaldığı, açlık ve soğuğun yanı sıra cinsel ve fiziksel tacize uğradığı, hatta bazı çocuklar üzerinde tıbbi deneyler yapıldığının belirlendiği öne sürüldü.

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedinin tüm boyutları ile ortaya çıkarılması için 2008'de Kanada'da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kuruldu.

Hayatta olan mağdurların 6 bininden fazlasını dinleyen Komisyon, çalışmalarını 2015'te tamamladı ve yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlayarak 4 bin sayfalık rapor yayımladı.

Bazı kaynaklarda, kilise okullarında kalırken ölen çocukların sayısı 4 bin 200 olarak verilirken, Komisyon raporunda, ölümlerin kilise yönetimlerince belgelenmemesi nedeniyle bu sayının 5 bin 995 olduğu kaydedildi.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!
DÜNYA Gerçek Squid Game yarışması: Ortam savaş alanı gibi!
Son dakika pandemi uyarısı: Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı: Bir sonraki daha şiddetli olacak - Haberler
DÜNYA Bill Gates uyardı: Bir sonraki daha şiddetli olacak
ABD Dışişleri: Tanklar Ukrayna'nın sadece kendi topraklarını savunması koşuluyla verilecek - Dünya haberleri
DÜNYA ABD: Tank desteği sadece Ukrayna'nın savunması için
Zelenskiy: "Bugün Ukrayna için son derece sevindirici haberlerin günü. Bir tank koalisyonu var" - Dünya haberleri
DÜNYA Ukrayna liderinden 'tank' açıklaması
İspanya'da bir kilisede 'samuray kılıçlı' saldırı - Dünya haberleri
DÜNYA İspanya'da 'samuray kılıçlı' saldırı: 1 ölü
ABD'den Ukrayna'ya tarihi yardım: 31 tank desteği - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'den Ukrayna'ya tarihi yardım
Almanya'da trende düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü - Dünya haberleri
DÜNYA Almanya'da trende bıçaklı saldırı: 2 kişi öldü
İsvec ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda ABD'den yeni açıklamalar - Dünya haberleri
DÜNYA ABD'de gündem İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği
Stoltenberg: İsveç Başbakanı ile NATO üyelik sürecini tamamlamanın önemine değindik - Dünya haberleri
DÜNYA NATO'dan 'İsveç' açıklaması
İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına 'misilleme'
DÜNYA İran'dan AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.