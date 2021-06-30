Kanada'da bir toplu çocuk mezarı daha bulundu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Kanada’nın British Columbia eyaletindeki eski St. Eugene Misyon Okulu'nun yakınında 182 kayıt dışı mezar bulunduğu belirtildi.

Ülkedeki en önemli yerli halk topluluğu olan First Nations grubu, ailelerinden zorla alınan yerli çocukların kaldığı eski bir yatılı okula yakın bir yerde, yer altı radarı kullanılarak isimsiz mezarlarda 182 insan kalıntısı bulunduğunu duyurdu.

Aramanın kalıntıları yaklaşık 1.2 metre derinlikte bulundu.

Ktunaxa Milleti şeflerinden Jason Louie, söz konusu okulun, bölgede 1912-1970 döneminde faaliyet gösterdiğini ve daha sonra golf sahası kenarındaki okul binasının dinlenme yeri ve kumarhaneye dönüştürüldüğünü ifade etti.

Louie, yüzlerce yerli çocuğa burada zorla eğitim verildiğini kaydederek, "Bu tür bir olaya asla tam olarak kendini hazırlayamazsın. Kamploops’taki 215 mezardan sonra şimdi bir de bu, gerçekten çok zor." açıklamasında bulundu.

Kalıntıların, Lower Kootenay Band, aq'am ve diğer komşu First Nation topluluklarını içeren Ktunaxa topluluğundan insanlara ait olduğuna inanıldığını belirtiliyor.

ÇOCUKLARA AİT ÖLÜ BEDENLER

Kanada'da kilise okulu bahçesindeki kayıt dışı çocuk mezarları ilk defa, 29 Mayıs’ta British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde bulunan 215 çocuğa ait ceset kalıntılarıyla gündeme gelmişti.​​​​​​​

Kanada'da, 24 Haziran'da, bir yatılı kilise okulunun bahçesinde tam 751 cansız beden kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulunmuştu.