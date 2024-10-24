Gazze'nin güneyine saldırı: 150'den fazla ölü

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 150’den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesine saldırı düzenlediği ve hastaneyi kuşatma altına aldığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinin bulunduğu üst katlarına ateş açtığını kaydetti.

Hastane içinde 160'tan fazla hasta ve yaralının, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu kaydeden Burş, hasta ve yaralıların bu saldırılar nedeniyle büyük korku ve panik içinde olduğunu aktardı.

İsrail'in hastaların tahliye edilmesine ya da hastaneye tıbbi malzeme girmesine izin vermediğini kaydeden Ebu Safiyye, 15 hastanın ameliyat edilmesi gerektiğini ancak tıbbi imkanlar elvermediği ve cerrahların çoğu da alıkonduğu için hiçbir şey yapamadıklarını dile getirdi.

Ayrıntılar gelecek...