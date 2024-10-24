Gazze'nin güneyine saldırı: 150'den fazla ölü
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 150'den fazla kişi öldü ve yaralandı
Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 150’den fazla kişinin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.
Öte yandan İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesine saldırı düzenlediği ve hastaneyi kuşatma altına aldığı belirtildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinin bulunduğu üst katlarına ateş açtığını kaydetti.
Burş, İsrail ordusunun, hastaneyi abluka altına aldığını ve çevredeki evleri de yoğun bombardımana tabi tuttuğunu dile getirdi.
Hastane içinde 160'tan fazla hasta ve yaralının, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu kaydeden Burş, hasta ve yaralıların bu saldırılar nedeniyle büyük korku ve panik içinde olduğunu aktardı.
Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yoğun bakım ünitesinde büyük hasar oluştuğunu söyledi.
İsrail'in hastaların tahliye edilmesine ya da hastaneye tıbbi malzeme girmesine izin vermediğini kaydeden Ebu Safiyye, 15 hastanın ameliyat edilmesi gerektiğini ancak tıbbi imkanlar elvermediği ve cerrahların çoğu da alıkonduğu için hiçbir şey yapamadıklarını dile getirdi.
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