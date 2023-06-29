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Kanada yurtdışından davet usulüyle sağlık çalışanı alacak

Kanada, sağlık sektöründe bir süredir personel eksikliği nedeniyle yaşadığı sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla yurtdışından davet usulüyle sağlık çalışanı alacak

Kanada yurtdışından sağlık çalışanı alacak
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AA

Sağlık sektöründe bir süreden beri ciddi sorunlar yaşayan Kanada, uygulamaya koyduğu yeni göçmenlik programı ile dünyadan sağlık çalışanı alacak.

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Sean Fraser ile Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos'un ortak yazılı açıklamasında, dünya genelindeki sağlık çalışanlarından durumu uygun olanlara Kanada’da yerleşip çalışmaları için davetiye gönderileceği belirtildi.

AA'nın haberine göre; Kanada sağlık sektörünün benzeri görülmemiş eksikliklerle karşı karşıya olduğu aktarılan açıklamada, "Kanada'daki toplulukların sağlık çalışanlarına ihtiyacı var. Bu zorluğa yanıt vermeye yardımcı olmak için ekonomik göçmenlik programı Ekspres Giriş'te yeni değişiklikler yapıldı. Artık Kanada Hükümeti, belirli alanlardan belirli becerilere, eğitime veya dil becerisine sahip adaylara Kanada'da daimi ikamet başvurusunda bulunmaları için davetiye gönderecek’’ ifadelerine yer verildi.

Davetiye ile göçmen alımı kapsamında, doktor, hemşire, diş hekimi, eczacı, fizyoterapist ve optometrist alınacağı belirtilirken, ilk etapta 500 sağlık çalışanının davet edileceği kaydedildi.

Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada da uygulamanın 2. etabına 5 Temmuz'da başlanacağı ve 1.500 sağlık çalışanının başvuruya davet edileceği kaydedildi.

Uygulamanın detayları ise Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığının resmi internet sitesinde yer aldı.

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınıyla sağlık sektöründe krize giren Kanada’da, personel eksikliği halkın sağlık hizmeti almasında ciddi aksamalara neden oluyor.

Ülke genelinde ameliyatlar için en erken 6 ay sonraya gün verilirken, acil servislerde bile 8 saati aşan uzun bekleme süreleri yoğun eleştirilere neden oluyor.

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